В Одессе толпа препятствовала задержанию мужчины, который находился в розыске из-за СЗЧ

20:55, 14 мая 2026
Во время задержания мужчины, разыскиваемого по СЗЧ, толпа стала препятствовать действиям полиции и повредила служебный автомобиль.
Полиция Одессы проводит проверку по факту инцидента, произошедшего вечером 14 мая в Приморском районе города.

По информации правоохранителей, на улице Солнечной участковые офицеры остановили мужчину для проверки документов. В ходе проверки выяснилось, что он находится в розыске как военнослужащий, самовольно покинувший часть.

При задержании мужчины для последующей передачи Военной службе правопорядка возникла конфликтная ситуация. В действия полицейских вмешалась группа людей, которая пыталась помешать стражам порядка и заблокировала служебный транспорт.

В полиции также сообщили, что один из мужчин металлической цепью повредил служебный автомобиль.

На место происшествия прибыли дополнительные экипажи патрульной полиции, спецназовцы ТОР и следственно-оперативная группа.

Сейчас несколько активных участников происшествия доставили в территориальное подразделение полиции для установления всех обстоятельств и объяснений. После сбора всех необходимых материалов событию будет предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация.

