Как получить справку о доходах через представителя: объяснение налоговой

Налоговая служба разъяснила, как физические лица могут получить справку о доходах не только лично, но и через представителя.

Налоговая служба напомнила, что физическое лицо может получить справку о доходах в бумажном виде не только лично, но и через своего представителя.

Согласно Положению о регистрации физических лиц в Государственном реестре налогоплательщиков, утверждённому приказом Министерства финансов № 822 от 29 сентября 2017 года (с изменениями), гражданин может обратиться в налоговый орган по месту своей налоговой адресации или в любой другой контролирующий орган, если временно находится за пределами своего населённого пункта. При этом необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

В случае обращения через представителя, такое лицо должно предоставить нотариально удостоверенную доверенность на получение сведений из Государственного реестра, собственный документ, удостоверяющий личность, а также копию документа доверителя с чётким изображением.

Получение информации осуществляется при предъявлении необходимых документов, после чего соответствующие данные фиксируются в журнале выдачи сведений.

Кроме того, информацию о доходах можно просмотреть онлайн через официальный сервис ГНС — «Электронный кабинет налогоплательщика», а также воспользоваться бесплатным мобильным приложением «Моя информация».

