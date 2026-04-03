Вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові: суд обрав запобіжний захід Андрію Трушу

18:00, 3 квітня 2026
Суд відправив співробітника Львівської митниці Андрія Труша під варту.
У п’ятницю, 3 березня, Личаківській районний суд Львова обрав запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві 52-річного військовослужбовця ТЦК Олега Авдєєва, пише «Суспільне».

Суд відправив 34-річного співробітника Львівської митниці Андрія Труша під варту на 60 днів без права на заставу.

Львівському митнику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Як раніше повідомлялося, 2 квітня близько 14:15 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про напад на вулиці Патона. Військові Галицько-Франківського ОРТЦК та СП разом із поліцейськими біля одного з магазинів перевіряли документи та проводили заходи оповіщення. Під час спілкування виникла суперечка. У цей момент 28-річний родич інспектора почав тікати, а військовослужбовець намагався його зупинити.

Слідство встановило, що інспектор, намагаючись перешкодити цьому, дістав із сумки ніж, наздогнав військового та завдав кількох прицільних ударів у груди та шию. Один із ударів пошкодив сонну артерію і виявився смертельним. Попри надану медичну допомогу, чоловік помер дорогою до лікарні.

Після нападу підозрюваний разом із братом залишив місце події автомобілем, однак його оперативно розшукали та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

