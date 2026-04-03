Вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові: суд обрав запобіжний захід Андрію Трушу

Суд відправив співробітника Львівської митниці Андрія Труша під варту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 3 березня, Личаківській районний суд Львова обрав запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві 52-річного військовослужбовця ТЦК Олега Авдєєва, пише «Суспільне».

Суд відправив 34-річного співробітника Львівської митниці Андрія Труша під варту на 60 днів без права на заставу.

Львівському митнику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Як раніше повідомлялося, 2 квітня близько 14:15 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про напад на вулиці Патона. Військові Галицько-Франківського ОРТЦК та СП разом із поліцейськими біля одного з магазинів перевіряли документи та проводили заходи оповіщення. Під час спілкування виникла суперечка. У цей момент 28-річний родич інспектора почав тікати, а військовослужбовець намагався його зупинити.

Слідство встановило, що інспектор, намагаючись перешкодити цьому, дістав із сумки ніж, наздогнав військового та завдав кількох прицільних ударів у груди та шию. Один із ударів пошкодив сонну артерію і виявився смертельним. Попри надану медичну допомогу, чоловік помер дорогою до лікарні.

Після нападу підозрюваний разом із братом залишив місце події автомобілем, однак його оперативно розшукали та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.