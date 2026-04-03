  В Украине

Убийство военнослужащего ТЦК во Львове: суд избрал меру пресечения Андрею Трушу

18:00, 3 апреля 2026
Суд отправил сотрудника Львовской таможни Андрея Труша под стражу.
В пятницу, 3 марта, Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве 52-летнего военнослужащего ТЦК Олега Авдеева, пишет «Суспільне».

Суд отправил 34-летнего сотрудника Львовской таможни Андрея Труша под стражу на 60 дней без права на залог.

Львовскому таможеннику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как ранее сообщалось, 2 апреля около 14:15 на спецлинию 102 поступило сообщение о нападении на улице Патона. Военные Галицко-Франковского ОРТЦК и СП вместе с полицейскими возле одного из магазинов проверяли документы и проводили мероприятия по оповещению. Во время общения возник спор. В этот момент 28-летний родственник инспектора начал убегать, а военнослужащий пытался его остановить.

Следствие установило, что инспектор, пытаясь помешать этому, достал из сумки нож, догнал военного и нанес несколько прицельных ударов в грудь и шею. Один из ударов повредил сонную артерию и оказался смертельным. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался по дороге в больницу.

После нападения подозреваемый вместе с братом покинул место происшествия на автомобиле, однако его оперативно разыскали и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры ему сообщено о подозрении. 

суд Львов убийство ТЦК

