Убийство военнослужащего ТЦК во Львове: суд избрал меру пресечения Андрею Трушу

Суд отправил сотрудника Львовской таможни Андрея Труша под стражу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 3 марта, Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве 52-летнего военнослужащего ТЦК Олега Авдеева, пишет «Суспільне».

Суд отправил 34-летнего сотрудника Львовской таможни Андрея Труша под стражу на 60 дней без права на залог.

Львовскому таможеннику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как ранее сообщалось, 2 апреля около 14:15 на спецлинию 102 поступило сообщение о нападении на улице Патона. Военные Галицко-Франковского ОРТЦК и СП вместе с полицейскими возле одного из магазинов проверяли документы и проводили мероприятия по оповещению. Во время общения возник спор. В этот момент 28-летний родственник инспектора начал убегать, а военнослужащий пытался его остановить.

Следствие установило, что инспектор, пытаясь помешать этому, достал из сумки нож, догнал военного и нанес несколько прицельных ударов в грудь и шею. Один из ударов повредил сонную артерию и оказался смертельным. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался по дороге в больницу.

После нападения подозреваемый вместе с братом покинул место происшествия на автомобиле, однако его оперативно разыскали и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры ему сообщено о подозрении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.