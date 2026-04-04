51 день і 400 годин практики — як проходить базова підготовка в ЗСУ
Рівненський обласний ТЦК та СП роз’яснив зміст і значення базової загальновійськової підготовки (БЗВП), яку проходять рекрути перед направленням до підрозділів.
Із липня 2025 року в навчальних центрах Збройних сил України діє оновлена програма тривалістю 51 день. Вона передбачає понад 400 годин навчання, причому більшість часу відведено практичним заняттям.
Що входить до підготовки
У межах БЗВП військовослужбовці опановують ключові навички, необхідні для сучасного бою.
Зокрема, значну увагу приділяють вогневій підготовці: бійців навчають працювати зі стрілецькою зброєю, стріляти з різних положень, усувати затримки під час стрільби, а також протидіяти FPV-дронам, які активно застосовуються на фронті.
Окремий блок — інженерна підготовка. Рекрути вчаться облаштовувати окопи, маскувати позиції від дронів і тепловізорів та організовувати побут у польових умовах.
Тактична підготовка передбачає дії у складі підрозділу, зокрема зачистку позицій. Водночас бійців готують до роботи під сильним психологічним навантаженням — із моделюванням бойової обстановки та вибухів.
Важливим елементом є тактична домедична допомога. Військові опановують алгоритм MARCH, вчаться зупиняти критичні кровотечі та надавати само- і взаємодопомогу під вогнем.
Завершальний етап і результат
Підготовка завершується комплексними тактичними навчаннями — польовим виходом із марш-кидком, орієнтуванням на місцевості, нічними діями та відбиттям умовних атак противника.
Після завершення курсу військовослужбовці отримують військово-облікову спеціальність «стрілець» і направляються до підрозділів або на подальше фахове навчання.
У ТЦК наголошують: базова підготовка формує навички виживання, командної роботи та ефективних дій у бою, тому є критично важливою в умовах сучасної війни.
