  1. В Україні

51 день і 400 годин практики — як проходить базова підготовка в ЗСУ

15:05, 4 квітня 2026
Які навички опановують рекрути, що входить до програми та як їх готують до реальних бойових умов.
Рівненський обласний ТЦК та СП роз’яснив зміст і значення базової загальновійськової підготовки (БЗВП), яку проходять рекрути перед направленням до підрозділів.

Із липня 2025 року в навчальних центрах Збройних сил України діє оновлена програма тривалістю 51 день. Вона передбачає понад 400 годин навчання, причому більшість часу відведено практичним заняттям.

Що входить до підготовки

У межах БЗВП військовослужбовці опановують ключові навички, необхідні для сучасного бою.

Зокрема, значну увагу приділяють вогневій підготовці: бійців навчають працювати зі стрілецькою зброєю, стріляти з різних положень, усувати затримки під час стрільби, а також протидіяти FPV-дронам, які активно застосовуються на фронті.

Окремий блок — інженерна підготовка. Рекрути вчаться облаштовувати окопи, маскувати позиції від дронів і тепловізорів та організовувати побут у польових умовах.

Тактична підготовка передбачає дії у складі підрозділу, зокрема зачистку позицій. Водночас бійців готують до роботи під сильним психологічним навантаженням — із моделюванням бойової обстановки та вибухів.

Важливим елементом є тактична домедична допомога. Військові опановують алгоритм MARCH, вчаться зупиняти критичні кровотечі та надавати само- і взаємодопомогу під вогнем.

Завершальний етап і результат

Підготовка завершується комплексними тактичними навчаннями — польовим виходом із марш-кидком, орієнтуванням на місцевості, нічними діями та відбиттям умовних атак противника.

Після завершення курсу військовослужбовці отримують військово-облікову спеціальність «стрілець» і направляються до підрозділів або на подальше фахове навчання.

У ТЦК наголошують: базова підготовка формує навички виживання, командної роботи та ефективних дій у бою, тому є критично важливою в умовах сучасної війни.

Судово-юридична газета

