  В Украине

51 день и 400 часов практики — как проходит базовая подготовка в ВСУ

15:05, 4 апреля 2026
Какие навыки осваивают рекруты, что входит в программу и как их готовят к реальным боевым условиям.
51 день и 400 часов практики — как проходит базовая подготовка в ВСУ
Ровенский областной ТЦК и СП разъяснил содержание и значение базовой общевойсковой подготовки (БЗВП), которую проходят рекруты перед направлением в подразделения.

С июля 2025 года в учебных центрах Вооруженных сил Украины действует обновленная программа продолжительностью 51 день. Она предусматривает более 400 часов обучения, при этом большая часть времени отведена практическим занятиям.

Что входит в подготовку

В рамках БЗВП военнослужащие осваивают ключевые навыки, необходимые для современного боя.

В частности, значительное внимание уделяют огневой подготовке: бойцов обучают работе со стрелковым оружием, стрельбе из разных положений, устранению задержек при стрельбе, а также противодействию FPV-дронам, которые активно применяются на фронте.

Отдельный блок — инженерная подготовка. Рекруты учатся обустраивать окопы, маскировать позиции от дронов и тепловизоров и организовывать быт в полевых условиях.

Тактическая подготовка предусматривает действия в составе подразделения, в частности зачистку позиций. В то же время бойцов готовят к работе под сильной психологической нагрузкой — с моделированием боевой обстановки и взрывов.

Важным элементом является тактическая домедицинская помощь. Военнослужащие осваивают алгоритм MARCH, учатся останавливать критические кровотечения и оказывать само- и взаимопомощь под огнем.

Завершающий этап и результат

Подготовка завершается комплексными тактическими учениями — полевым выходом с марш-броском, ориентированием на местности, ночными действиями и отражением условных атак противника.

После завершения курса военнослужащие получают военно-учетную специальность «стрелок» и направляются в подразделения или на дальнейшее профильное обучение.

В ТЦК подчеркивают: базовая подготовка формирует навыки выживания, командной работы и эффективных действий в бою, поэтому является критически важной в условиях современной войны.

