У Харкові військовому ТЦК завдали удару ножем у живіт під час перевірки документів

16:11, 6 квітня 2026
Після нападу чоловік втік, він знаходиться у розшуку.
Фото ілюстративне
У понеділок, 6 квітня, у Харкові  під час проведення заходів із оповіщення військовозобов’язаних, цивільний громадяни вчинив напад на військовослужбовців. Про це повідомив Харківський обласний ТЦК.

«У результаті нападу один з військовослужбовців отримав поранення ножем в живіт та був доставлений до лікарні, йому надається необхідна медична допомога.

Після заподіяного нападник втік, він знаходиться у розшуку.

Ми переконані, що місце перебування нападника буде оперативно встановлено компетентними органами, а винний - притягнутий до відповідальності», - заявили у ТЦК.

У центрі комплектування нагадали, військовослужбовці, які здійснюють оповіщення військовозобов’язаних – це посадові особи, які виконують службові обов’язки у воєнний час, а будь-які спроби перешкоджання оповіщенню, образи, опір, напад – матимуть неминучі наслідки, правопорушники нестимуть відповідну адміністративну чи кримінальну відповідальність.  

Раніше Начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрій Подік заявив, що у разі продовження нападів на військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) існує ризик їхньої відмови від подальшого проходження служби.

