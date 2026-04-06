В Харькове военнослужащему ТЦК нанесли ножевое ранение в живот во время проверки документов

В понедельник, 6 апреля, в Харькове во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных гражданский мужчина совершил нападение на военнослужащих. Об этом сообщил Харьковский областной ТЦК.

«В результате нападения один из военнослужащих получил ножевое ранение в живот и был доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

После совершенного нападавший скрылся, он находится в розыске.

Мы убеждены, что местонахождение нападавшего будет оперативно установлено компетентными органами, а виновный — привлечен к ответственности», — заявили в ТЦК.

В центре комплектования напомнили, что военнослужащие, осуществляющие оповещение военнообязанных, являются должностными лицами, выполняющими служебные обязанности в военное время, а любые попытки препятствования оповещению, оскорбления, сопротивления или нападения будут иметь неизбежные последствия, и правонарушители понесут соответствующую административную или уголовную ответственность.

Ранее начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик заявил, что в случае продолжения нападений на военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) существует риск их отказа от дальнейшего прохождения службы.

