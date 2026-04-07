  1. В Україні

Компенсація за соцвідпустки при звільненні у 2026 році: що потрібно знати

23:59, 7 квітня 2026
В Україні додаткова соціальна відпустка не має строку давності, а при звільненні працівнику обов’язково виплачують компенсацію за всі невикористані дні.
Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці повідомляє, що законодавство України не встановлює строку давності для використання додаткової соціальної відпустки. Це означає, що працівник не втрачає право на неї, навіть якщо не скористався відпусткою протягом одного чи кількох років. У такому випадку він може використати всі накопичені дні пізніше.

Якщо ж працівник звільняється, роботодавець зобов’язаний виплатити компенсацію за всі невикористані дні як щорічної, так і додаткової соціальної відпустки. Це передбачено статтею 24 Закону України «Про відпустки». Зокрема, компенсація стосується і працівників, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Водночас грошова компенсація за таку відпустку виплачується виключно у разі звільнення працівника.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

ДПСУ підключать до держреєстрів, а процедури перевірки іноземців на кордоні уточнять

Законопроєкт передбачає розширення можливостей Державної прикордонної служби України у частині доступу до державних інформаційних ресурсів.

Закон про цифровізацію виконавчого провадження прийнято: документ чекає на підпис Президента

Верховна Рада ухвалила закон про реформу виконавчого провадження, але чи вирішило це всі проблеми.

В Україні підготують окрему стратегію дій на випадок ядерних і хімічних загроз

Законопроєктом пропонується впровадити Стратегію хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки.

Ярослава Максименко і скандал в АРМА: чому ігнорування рішень суду може коштувати посади і свободи

Справа щодо невиконання судових рішень отримала розвиток.

ВС: власник не може зняти особу з реєстрації, якщо суд уже підтвердив її право користування житлом

Верховний Суд наголосив, що наявність судового рішення про збереження права користування житлом унеможливлює зняття особи з реєстрації за заявою власника.

