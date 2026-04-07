Компенсація за соцвідпустки при звільненні у 2026 році: що потрібно знати

В Україні додаткова соціальна відпустка не має строку давності, а при звільненні працівнику обов’язково виплачують компенсацію за всі невикористані дні.

Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці повідомляє, що законодавство України не встановлює строку давності для використання додаткової соціальної відпустки. Це означає, що працівник не втрачає право на неї, навіть якщо не скористався відпусткою протягом одного чи кількох років. У такому випадку він може використати всі накопичені дні пізніше.

Якщо ж працівник звільняється, роботодавець зобов’язаний виплатити компенсацію за всі невикористані дні як щорічної, так і додаткової соціальної відпустки. Це передбачено статтею 24 Закону України «Про відпустки». Зокрема, компенсація стосується і працівників, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Водночас грошова компенсація за таку відпустку виплачується виключно у разі звільнення працівника.

