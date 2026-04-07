Компенсация за социальные отпуска при увольнении в 2026 году: что нужно знать

В Украине дополнительный социальный отпуск не имеет срока давности, а при увольнении работнику обязательно выплачивают компенсацию за все неиспользованные дни.

Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда сообщает, что законодательство Украины не устанавливает срока давности для использования дополнительного социального отпуска. Это означает, что работник не теряет право на него, даже если не воспользовался отпуском в течение одного или нескольких лет. В таком случае он может использовать все накопленные дни позже.

Если же работник увольняется, работодатель обязан выплатить компенсацию за все неиспользованные дни как ежегодного, так и дополнительного социального отпуска. Это предусмотрено статьёй 24 Закона Украины «Об отпусках». В частности, компенсация касается и работников, которые имеют детей или совершеннолетнего ребёнка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

В то же время денежная компенсация за такой отпуск выплачивается исключительно в случае увольнения работника.

