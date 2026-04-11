В Україні планують розширити програму «єКнига» – гроші на книжки можуть отримати й батьки немовлят

20:57, 11 квітня 2026
Уряд розраховує з 1 липня запровадити виплати на книги для батьків новонароджених, субсидії книгарням та співфінансування бібліотек.
Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна повідомила, що з 1 липня 2026 року планується запуск низки програм у сфері підтримки читання та книжкового ринку.

Йдеться, зокрема, про розширення програми «єКнига», яка наразі діє для 18-річних українців. За словами посадовиці, у разі підтримки відповідного законопроєкту виплати зможуть отримувати також батьки новонароджених для придбання книжок.

Наразі до програми вже долучені 330 стаціонарних книгарень і 37 книжкових онлайн-майданчиків. Очікується, що розширення ініціативи сприятиме додатковій підтримці книжкового ринку.

Крім того, уряд проводить консультації з Міністерство фінансів України щодо відновлення програми субсидій для книгарень на покриття частини орендних витрат.

Також передбачається запуск механізму співфінансування з громадами для поповнення бібліотечних фондів, що стане додатковим інструментом підтримки галузі.

«Ми орієнтуємося на те, що ці програми будуть запущені з 1 липня, і будуть діяти в другій половині вже цього року, і звичайно, будуть мати силу і в наступному році», – уточнила Бережна, цитує «Інтерфакс-Україна».

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

В Україні підготують окрему стратегію дій на випадок ядерних і хімічних загроз

Законопроєктом пропонується впровадити Стратегію хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки.

2 млн чоловіків знімуть із розшуку ТЦК, але для них будуть жорсткі нововведення — Арахамія

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив про масштабне перевантаження системи та можливу амністію для двох мільйонів військовозобов’язаних.

Податки «заморозять»: у Раді пропонують мораторій на зміни під час війни

Новий законопроєкт передбачає мораторій на зміну елементів податків і зборів під час воєнного стану та протягом року після нього.

Комітет з питань Регламенту виявив правові колізії у законопроєкті про дисциплінарну відповідальність суддів КСУ

Регламентний комітет направив профільному комітету пропозицію доопрацювати норми про представника ВРУ в КСУ.

Воєнний стан не може бути підставою для прогулу: роботодавцям перепишуть правила звільнення працівників

У Раді пропонують уточнити підстави для звільнення працівників, які відсутні на роботі протягом трьох годин.

