В Україні планують розширити програму «єКнига» – гроші на книжки можуть отримати й батьки немовлят

Уряд розраховує з 1 липня запровадити виплати на книги для батьків новонароджених, субсидії книгарням та співфінансування бібліотек.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна повідомила, що з 1 липня 2026 року планується запуск низки програм у сфері підтримки читання та книжкового ринку.

Йдеться, зокрема, про розширення програми «єКнига», яка наразі діє для 18-річних українців. За словами посадовиці, у разі підтримки відповідного законопроєкту виплати зможуть отримувати також батьки новонароджених для придбання книжок.

Наразі до програми вже долучені 330 стаціонарних книгарень і 37 книжкових онлайн-майданчиків. Очікується, що розширення ініціативи сприятиме додатковій підтримці книжкового ринку.

Крім того, уряд проводить консультації з Міністерство фінансів України щодо відновлення програми субсидій для книгарень на покриття частини орендних витрат.

Також передбачається запуск механізму співфінансування з громадами для поповнення бібліотечних фондів, що стане додатковим інструментом підтримки галузі.

«Ми орієнтуємося на те, що ці програми будуть запущені з 1 липня, і будуть діяти в другій половині вже цього року, і звичайно, будуть мати силу і в наступному році», – уточнила Бережна, цитує «Інтерфакс-Україна».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.