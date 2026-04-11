В Украине планируют расширить программу «еКнига» — деньги на книги смогут получить и родители младенцев

20:57, 11 апреля 2026
Правительство рассчитывает с 1 июля ввести выплаты на книги для родителей новорожденных, субсидии книжным магазинам и софинансирование библиотек.
Вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры Украины Татьяна Бережная сообщила, что с 1 июля 2026 года планируется запуск ряда программ в сфере поддержки чтения и книжного рынка.

Речь идет, в частности, о расширении программы «еКнига», которая в настоящее время действует для 18-летних украинцев. По словам чиновницы, в случае поддержки соответствующего законопроекта выплаты смогут получать также родители новорожденных для приобретения книг.

В настоящее время к программе уже присоединились 330 стационарных книжных магазинов и 37 книжных онлайн-площадок. Ожидается, что расширение инициативы будет способствовать дополнительной поддержке книжного рынка.

Кроме того, правительство проводит консультации с Министерством финансов Украины относительно возобновления программы субсидий для книжных магазинов на покрытие части арендных расходов.

Также предполагается запуск механизма софинансирования с общинами для пополнения библиотечных фондов, что станет дополнительным инструментом поддержки отрасли.

«Мы ориентируемся на то, что эти программы будут запущены с 1 июля и будут действовать во второй половине уже этого года, и, конечно, будут действовать и в следующем году», — уточнила Бережная, цитирует «Интерфакс-Украина».

