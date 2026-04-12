В Україні з’явилася приватна ППО: як вона працює і хто може скористатися

Системи з кулеметами Browning M2 прикривають критичні об'єкти та доступні для бізнесу.

В Україні почав функціонувати елемент приватної інноваційної системи протиповітряної оборони на основі дистанційно керованих кулеметів. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов.

За його словами, система передбачає використання турелей із кулеметами Browning M2, які здатні уражати цілі на відстані до двох кілометрів. Основне завдання — захист об’єктів критичної інфраструктури.

Як зазначив Бескрестнов, такі рішення вже продемонстрували журналістам: показали принцип керування турелями та роботу всієї системи в дії. Йдеться про дистанційно керовані установки, які можуть оперативно реагувати на загрози без безпосередньої присутності оператора на позиції.

Водночас скористатися послугами приватної ППО можуть представники бізнесу. За словами радника міністра оборони, це відкриває можливість для додаткового захисту підприємств, зокрема об’єктів енергетики та іншої критичної інфраструктури.

Бескрестнов наголосив, що поява таких проєктів у приватному секторі пояснюється швидкістю ухвалення рішень у бізнесі. За його словами, приватні ініціативи мають менше бюрократичних процедур, що дозволяє швидше впроваджувати технологічні рішення у сфері безпеки.

Він також додав, що це лише один із прикладів роботи приватної ППО в Україні, і подібні ініціативи можуть масштабуватися іншими компаніями.

