В Украине появилась частная ПВО: как она работает и кто может воспользоваться

Системы с пулеметами Browning M2 прикрывают критические объекты и доступны для бизнеса.

В Украине начал функционировать элемент частной инновационной системы противовоздушной обороны на основе дистанционно управляемых пулеметов. Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Бескрестнов.

По его словам, система предусматривает использование турелей с пулеметами Browning M2, которые способны поражать цели на расстоянии до двух километров. Основная задача — защита объектов критической инфраструктуры.

Как отметил Бескрестнов, такие решения уже продемонстрировали журналистам: показали принцип управления турелями и работу всей системы в действии. Речь идет о дистанционно управляемых установках, которые могут оперативно реагировать на угрозы без непосредственного присутствия оператора на позиции.

В то же время воспользоваться услугами частной ПВО могут представители бизнеса. По словам советника министра обороны, это открывает возможность для дополнительной защиты предприятий, в частности объектов энергетики и другой критической инфраструктуры.

Бескрестнов подчеркнул, что появление таких проектов в частном секторе объясняется скоростью принятия решений в бизнесе. По его словам, частные инициативы имеют меньше бюрократических процедур, что позволяет быстрее внедрять технологические решения в сфере безопасности.

Он также добавил, что это лишь один из примеров работы частной ПВО в Украине, и подобные инициативы могут масштабироваться другими компаниями.

