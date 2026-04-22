Середня пенсія в Україні 2026: де найвищі та найнижчі виплати по областях

Середня виплата по країні перевищує 7 200 гривень, водночас найбільші пенсії зафіксовані у Києві, а найнижчі — у Тернопільській області.

Після щорічного перерахунку пенсій Пенсійний фонд України оприлюднив оновлені дані щодо середнього рівня виплат. Найвищі пенсії, як і раніше, фіксуються у Києві, тоді як найнижчі — у Тернопільській області. Про це повідомляє Опендатабот.

Середній розмір пенсії по країні наразі становить близько 7 236,49 гривні.

До регіонів із найвищими пенсійними виплатами входять Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька та Київська області.

Найнижчі показники зафіксовані в Івано-Франківській, Херсонській, Закарпатській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Середні пенсії по областях такі:

м. Київ — 9864 грн

Донецька область — 8985 грн

Луганська область — 8359 грн

Дніпровська область — 8032 грн

Запорізька область — 7677 грн

Київська область — 7667 грн

Харківська область — 7216 грн

Житомирська область — 7180 грн

Полтавська область — 7106 грн

Рівненська область — 7101 грн

Одеська область — 6975 грн

Миколаївська область — 6903 грн

Волинська область — 6734 грн

Сумська область — 6602 грн

Львівська область — 6595 грн

Кіровоградська область — 6532 грн

Черкаська область — 6406 грн

Вінницька область — 6339 грн

Хмельницька область — 6265 грн

Івано-Франківська область — 6215 грн

Херсонська область — 6118 грн

Закарпатська область — 5878 грн

Чернівецька область — 5805 грн

Тернопільська область — 5612 грн

