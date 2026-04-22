Середня пенсія в Україні 2026: де найвищі та найнижчі виплати по областях
Після щорічного перерахунку пенсій Пенсійний фонд України оприлюднив оновлені дані щодо середнього рівня виплат. Найвищі пенсії, як і раніше, фіксуються у Києві, тоді як найнижчі — у Тернопільській області. Про це повідомляє Опендатабот.
Середній розмір пенсії по країні наразі становить близько 7 236,49 гривні.
До регіонів із найвищими пенсійними виплатами входять Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька та Київська області.
Найнижчі показники зафіксовані в Івано-Франківській, Херсонській, Закарпатській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Середні пенсії по областях такі:
- м. Київ — 9864 грн
- Донецька область — 8985 грн
- Луганська область — 8359 грн
- Дніпровська область — 8032 грн
- Запорізька область — 7677 грн
- Київська область — 7667 грн
- Харківська область — 7216 грн
- Житомирська область — 7180 грн
- Полтавська область — 7106 грн
- Рівненська область — 7101 грн
- Одеська область — 6975 грн
- Миколаївська область — 6903 грн
- Волинська область — 6734 грн
- Сумська область — 6602 грн
- Львівська область — 6595 грн
- Кіровоградська область — 6532 грн
- Черкаська область — 6406 грн
- Вінницька область — 6339 грн
- Хмельницька область — 6265 грн
- Івано-Франківська область — 6215 грн
- Херсонська область — 6118 грн
- Закарпатська область — 5878 грн
- Чернівецька область — 5805 грн
- Тернопільська область — 5612 грн
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.