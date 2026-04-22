  1. В Україні

Середня пенсія в Україні 2026: де найвищі та найнижчі виплати по областях

11:58, 22 квітня 2026
Середня виплата по країні перевищує 7 200 гривень, водночас найбільші пенсії зафіксовані у Києві, а найнижчі — у Тернопільській області.
Після щорічного перерахунку пенсій Пенсійний фонд України оприлюднив оновлені дані щодо середнього рівня виплат. Найвищі пенсії, як і раніше, фіксуються у Києві, тоді як найнижчі — у Тернопільській області.  Про це повідомляє Опендатабот.

Середній розмір пенсії по країні наразі становить близько 7 236,49 гривні.

До регіонів із найвищими пенсійними виплатами входять Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька та Київська області.

Найнижчі показники зафіксовані в Івано-Франківській, Херсонській, Закарпатській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Середні пенсії по областях такі:

  • м. Київ — 9864 грн
  • Донецька область — 8985 грн
  • Луганська область — 8359 грн
  • Дніпровська область — 8032 грн
  • Запорізька область — 7677 грн
  • Київська область — 7667 грн
  • Харківська область — 7216 грн
  • Житомирська область — 7180 грн
  • Полтавська область — 7106 грн
  • Рівненська область — 7101 грн
  • Одеська область — 6975 грн
  • Миколаївська область — 6903 грн
  • Волинська область — 6734 грн
  • Сумська область — 6602 грн
  • Львівська область — 6595 грн
  • Кіровоградська область — 6532 грн
  • Черкаська область — 6406 грн
  • Вінницька область — 6339 грн
  • Хмельницька область — 6265 грн
  • Івано-Франківська область — 6215 грн
  • Херсонська область — 6118 грн
  • Закарпатська область — 5878 грн
  • Чернівецька область — 5805 грн
  • Тернопільська область — 5612 грн

