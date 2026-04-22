Средняя пенсия в Украине 2026: где самые высокие и низкие выплаты по областям
После ежегодного перерасчёта пенсий Пенсионный фонд Украины обнародовал обновлённые данные о среднем уровне выплат. Самые высокие пенсии, как и ранее, зафиксированы в Киеве, тогда как самые низкие — в Тернопольской области. Об этом сообщает Опендатабот.
Средний размер пенсии по стране сейчас составляет около 7 236,49 гривны.
К регионам с самыми высокими пенсионными выплатами относятся Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская и Киевская области.
Самые низкие показатели зафиксированы в Ивано-Франковской, Херсонской, Закарпатской, Черновицкой и Тернопольской областях.
Средние пенсии по регионам составляют:
- г. Киев — 9864 грн
- Донецкая область — 8985 грн
- Луганская область — 8359 грн
- Днепропетровская область — 8032 грн
- Запорожская область — 7677 грн
- Киевская область — 7667 грн
- Харьковская область — 7216 грн
- Житомирская область — 7180 грн
- Полтавская область — 7106 грн
- Ровенская область — 7101 грн
- Одесская область — 6975 грн
- Николаевская область — 6903 грн
- Волынская область — 6734 грн
- Сумская область — 6602 грн
- Львовская область — 6595 грн
- Кировоградская область — 6532 грн
- Черкасская область — 6406 грн
- Винницкая область — 6339 грн
- Хмельницкая область — 6265 грн
- Ивано-Франковская область — 6215 грн
- Херсонская область — 6118 грн
- Закарпатская область — 5878 грн
- Черновицкая область — 5805 грн
- Тернопольская область — 5612 грн
