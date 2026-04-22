  1. В Украине

Средняя пенсия в Украине 2026: где самые высокие и низкие выплаты по областям

11:58, 22 апреля 2026
Средняя выплата по стране превышает 7 200 гривен, наибольшие пенсии зафиксированы в Киеве, а самые низкие — в Тернопольской области.
Средняя пенсия в Украине 2026: где самые высокие и низкие выплаты по областям
После ежегодного перерасчёта пенсий Пенсионный фонд Украины обнародовал обновлённые данные о среднем уровне выплат. Самые высокие пенсии, как и ранее, зафиксированы в Киеве, тогда как самые низкие — в Тернопольской области. Об этом сообщает Опендатабот.

Средний размер пенсии по стране сейчас составляет около 7 236,49 гривны.

К регионам с самыми высокими пенсионными выплатами относятся Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская и Киевская области.

Самые низкие показатели зафиксированы в Ивано-Франковской, Херсонской, Закарпатской, Черновицкой и Тернопольской областях.

Средние пенсии по регионам составляют:

  • г. Киев — 9864 грн
  • Донецкая область — 8985 грн
  • Луганская область — 8359 грн
  • Днепропетровская область — 8032 грн
  • Запорожская область — 7677 грн
  • Киевская область — 7667 грн
  • Харьковская область — 7216 грн
  • Житомирская область — 7180 грн
  • Полтавская область — 7106 грн
  • Ровенская область — 7101 грн
  • Одесская область — 6975 грн
  • Николаевская область — 6903 грн
  • Волынская область — 6734 грн
  • Сумская область — 6602 грн
  • Львовская область — 6595 грн
  • Кировоградская область — 6532 грн
  • Черкасская область — 6406 грн
  • Винницкая область — 6339 грн
  • Хмельницкая область — 6265 грн
  • Ивано-Франковская область — 6215 грн
  • Херсонская область — 6118 грн
  • Закарпатская область — 5878 грн
  • Черновицкая область — 5805 грн
  • Тернопольская область — 5612 грн

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Отчет ликвидатора как обязательное условие: ВС уточнил правила закрытия дел о неплатежеспособности

Верховный Суд отменил решение апелляции, которая позволила закрыть дело о банкротстве без выплаты вознаграждения ликвидатору.

Штраф за мошенничество не может быть меньше причиненного ущерба: позиция апелляционного суда по делу о псевдосборах на ВСУ

Апелляционный суд пришел к выводу, что штраф за мошенничество, связанное со сбором средств на ВСУ, не может быть меньше суммы причиненного ущерба.

Большая Палата ВС пересмотрит собственное заключение о порядке начисления судейского вознаграждения

БП ВС решит, может ли Закон о Госбюджете изменять размер судейского вознаграждения вопреки профильному закону

В Кабмин подали петицию о разрешении короткоствольного оружия для ветеранов

Ветеранам войны предлагают предоставить право на короткоствольное оружие для самообороны.

Оцифрованные лица и англоязычные тесты: МВД обновит правила экзаменов для водителей

Проект приказа МВД урегулирует перевод водительских экзаменов на английский и процедуру верификации лиц.

