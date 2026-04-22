Средняя пенсия в Украине 2026: где самые высокие и низкие выплаты по областям

Средняя выплата по стране превышает 7 200 гривен, наибольшие пенсии зафиксированы в Киеве, а самые низкие — в Тернопольской области.

После ежегодного перерасчёта пенсий Пенсионный фонд Украины обнародовал обновлённые данные о среднем уровне выплат. Самые высокие пенсии, как и ранее, зафиксированы в Киеве, тогда как самые низкие — в Тернопольской области. Об этом сообщает Опендатабот.

Средний размер пенсии по стране сейчас составляет около 7 236,49 гривны.

К регионам с самыми высокими пенсионными выплатами относятся Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская и Киевская области.

Самые низкие показатели зафиксированы в Ивано-Франковской, Херсонской, Закарпатской, Черновицкой и Тернопольской областях.

Средние пенсии по регионам составляют:

г. Киев — 9864 грн

Донецкая область — 8985 грн

Луганская область — 8359 грн

Днепропетровская область — 8032 грн

Запорожская область — 7677 грн

Киевская область — 7667 грн

Харьковская область — 7216 грн

Житомирская область — 7180 грн

Полтавская область — 7106 грн

Ровенская область — 7101 грн

Одесская область — 6975 грн

Николаевская область — 6903 грн

Волынская область — 6734 грн

Сумская область — 6602 грн

Львовская область — 6595 грн

Кировоградская область — 6532 грн

Черкасская область — 6406 грн

Винницкая область — 6339 грн

Хмельницкая область — 6265 грн

Ивано-Франковская область — 6215 грн

Херсонская область — 6118 грн

Закарпатская область — 5878 грн

Черновицкая область — 5805 грн

Тернопольская область — 5612 грн

