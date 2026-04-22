У Мін’юсті роз’яснили питання подання та опрацювання заяв про держреєстрацію прав в електронній формі через Дію

Міністерством юстиції України надано роз’яснення щодо подання та опрацювання заяв про державну реєстрацію прав в електронній формі через Портал Дія. Про це повідомило Управління державної реєстрації Хмельницького МРУ Мін'юсту.

Нормами статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон) передбачено, що у разі подання заяви про проведення реєстраційних дій в електронній формі така заява за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав реєструється у базі даних із зазначенням дати і часу реєстрації, про що за допомогою програмних засобів ведення цього реєстру повідомляється заявник, з подальшим її розглядом у порядку та у строки, визначені статтями 18 та 19 Закону.

Особливості проведення державної реєстрації прав за заявами в електронній формі та в автоматичному режимі визначені окремим розділом Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 (далі – Порядок).

На сьогодні реалізовано технічну можливість подання в електронній формі виключно щодо заяв про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, крім земельних ділянок, реєстрацію якого проведено до 01 січня 2013 року, державний реєстратор після реєстрації заяви в базі даних заяв Державного реєстру прав під час її розгляду має обов’язково дотримуватися положень статей 10, 23 та 24 Закону.

Так, у разі коли заяву на проведення реєстраційних дій в електронній формі подано з інших підстав, не передбачених законодавством та/або за відсутності технічної реалізації подання таких заяв, державним реєстратором має застосовуватися пункт 10 частини першої статті 24 Закону, відповідно до якого підставою для відмови в державній реєстрації прав подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в електронній формі.

Також відповідно до пункту 31-1 Порядку для державної реєстрації прав заявник подає документи, необхідні для державної реєстрації прав, в електронній формі, що створені з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг та законодавства про електронні документи та електронний документообіг, крім випадків, передбачених абзацами другим та третім цього пункту.

При цьому, вимоги до сканованих копій документів у паперовій формі, що передбачені Порядком ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1141, застосовуються виключно до державних реєстраторів чи адміністраторів центрів надання адміністративних послуг, а не до заявника, що подає заяву в електронній формі.

