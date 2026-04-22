  1. В Украине

В Минюсте разъяснили вопрос подачи и обработки заявлений о госрегистрации прав в электронной форме через Дию

12:34, 22 апреля 2026
Особенности проведения государственной регистрации прав по заявлениям в электронной форме и в автоматическом режиме определены отдельным разделом Порядка государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений.
В Минюсте разъяснили вопрос подачи и обработки заявлений о госрегистрации прав в электронной форме через Дию
Фото: freepik.com
Министерством юстиции Украины предоставлены разъяснения относительно подачи и обработки заявлений о государственной регистрации прав в электронной форме через Портал Дія. Об этом сообщило Управление государственной регистрации Хмельницкого МРУ Минюста.

Нормами статьи 20 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» (далее — Закон) предусмотрено, что в случае подачи заявления о проведении регистрационных действий в электронной форме такое заявление с помощью программных средств ведения Государственного реестра прав регистрируется в базе данных с указанием даты и времени регистрации, о чем с помощью программных средств ведения этого реестра уведомляется заявитель, с последующим его рассмотрением в порядке и в сроки, определенные статьями 18 и 19 Закона.

Особенности проведения государственной регистрации прав по заявлениям в электронной форме и в автоматическом режиме определены отдельным разделом Порядка государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25.12.2015 № 1127 (далее — Порядок).

На сегодня реализована техническая возможность подачи в электронной форме исключительно в отношении заявлений о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, кроме земельных участков, регистрация которого проведена до 01 января 2013 года, государственный регистратор после регистрации заявления в базе данных заявлений Государственного реестра прав при его рассмотрении обязан обязательно соблюдать положения статей 10, 23 и 24 Закона.

Так, в случае если заявление на проведение регистрационных действий в электронной форме подано по другим основаниям, не предусмотренным законодательством и/или при отсутствии технической реализации подачи таких заявлений, государственным регистратором должен применяться пункт 10 части первой статьи 24 Закона, согласно которому основанием для отказа в государственной регистрации прав является подача заявления о государственной регистрации прав и их обременений в электронной форме лицом, которое согласно законодательству не имеет полномочий подавать заявления в электронной форме.

Также в соответствии с пунктом 31-1 Порядка для государственной регистрации прав заявитель подает документы, необходимые для государственной регистрации прав, в электронной форме, созданные с соблюдением требований законодательства в сфере электронных доверительных услуг и законодательства об электронных документах и электронном документообороте, кроме случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим этого пункта.

При этом требования к сканированным копиям документов в бумажной форме, предусмотренные Порядком ведения Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 26.10.2011 № 1141, применяются исключительно к государственным регистраторам или администраторам центров предоставления административных услуг, а не к заявителю, подающему заявление в электронной форме.

 

минюст Дия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Отчет ликвидатора как обязательное условие: ВС уточнил правила закрытия дел о неплатежеспособности

Верховный Суд отменил решение апелляции, которая позволила закрыть дело о банкротстве без выплаты вознаграждения ликвидатору.

Штраф за мошенничество не может быть меньше причиненного ущерба: позиция апелляционного суда по делу о псевдосборах на ВСУ

Апелляционный суд пришел к выводу, что штраф за мошенничество, связанное со сбором средств на ВСУ, не может быть меньше суммы причиненного ущерба.

Большая Палата ВС пересмотрит собственное заключение о порядке начисления судейского вознаграждения

БП ВС решит, может ли Закон о Госбюджете изменять размер судейского вознаграждения вопреки профильному закону

В Кабмин подали петицию о разрешении короткоствольного оружия для ветеранов

Ветеранам войны предлагают предоставить право на короткоствольное оружие для самообороны.

Оцифрованные лица и англоязычные тесты: МВД обновит правила экзаменов для водителей

Проект приказа МВД урегулирует перевод водительских экзаменов на английский и процедуру верификации лиц.

