В Минюсте разъяснили вопрос подачи и обработки заявлений о госрегистрации прав в электронной форме через Дию

Фото: freepik.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерством юстиции Украины предоставлены разъяснения относительно подачи и обработки заявлений о государственной регистрации прав в электронной форме через Портал Дія. Об этом сообщило Управление государственной регистрации Хмельницкого МРУ Минюста.

Нормами статьи 20 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» (далее — Закон) предусмотрено, что в случае подачи заявления о проведении регистрационных действий в электронной форме такое заявление с помощью программных средств ведения Государственного реестра прав регистрируется в базе данных с указанием даты и времени регистрации, о чем с помощью программных средств ведения этого реестра уведомляется заявитель, с последующим его рассмотрением в порядке и в сроки, определенные статьями 18 и 19 Закона.

Особенности проведения государственной регистрации прав по заявлениям в электронной форме и в автоматическом режиме определены отдельным разделом Порядка государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25.12.2015 № 1127 (далее — Порядок).

На сегодня реализована техническая возможность подачи в электронной форме исключительно в отношении заявлений о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, кроме земельных участков, регистрация которого проведена до 01 января 2013 года, государственный регистратор после регистрации заявления в базе данных заявлений Государственного реестра прав при его рассмотрении обязан обязательно соблюдать положения статей 10, 23 и 24 Закона.

Так, в случае если заявление на проведение регистрационных действий в электронной форме подано по другим основаниям, не предусмотренным законодательством и/или при отсутствии технической реализации подачи таких заявлений, государственным регистратором должен применяться пункт 10 части первой статьи 24 Закона, согласно которому основанием для отказа в государственной регистрации прав является подача заявления о государственной регистрации прав и их обременений в электронной форме лицом, которое согласно законодательству не имеет полномочий подавать заявления в электронной форме.

Также в соответствии с пунктом 31-1 Порядка для государственной регистрации прав заявитель подает документы, необходимые для государственной регистрации прав, в электронной форме, созданные с соблюдением требований законодательства в сфере электронных доверительных услуг и законодательства об электронных документах и электронном документообороте, кроме случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим этого пункта.

При этом требования к сканированным копиям документов в бумажной форме, предусмотренные Порядком ведения Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 26.10.2011 № 1141, применяются исключительно к государственным регистраторам или администраторам центров предоставления административных услуг, а не к заявителю, подающему заявление в электронной форме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.