В Одесі запобігли замовному вбивству офіцера Сил спеціальних операцій

В Одесі викрили агентку ФСБ, яка готувала вбивство офіцера ССО ЗСУ.

СБУ запобігла замовному вбивству в Одесі та затримала агентку ФСБ, яка готувала ліквідацію командира підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ.

За даними слідства, жінка встановила GPS-трекер на авто військового, щоб російські спецслужби могли відстежити його переміщення і передати дані кілеру.

Фігуранткою виявилася уродженка Кіровоградщини, яка тривалий час проживала в Росії. Вона потрапила в поле зору ФСБ після звернення до проєкту «Другая Украина», пов’язаного з Віктором Медведчуком, де її передали російським спецслужбам.

У СБУ зазначили, що в обмін на обіцянку «закрити» кримінальну справу агентку відправили до Одеси для підготовки замаху. Вона орендувала житло поруч із військовим і придбала авто для конспірації.

СБУ затримала її одразу після встановлення трекера, коли вона намагалася втекти за кордон. У неї вилучили телефон із доказами зв’язку з куратором ФСБ.

Затриманій повідомили про підозру у держзраді в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до підготовки замаху.

