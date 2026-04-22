В Одесі запобігли замовному вбивству офіцера Сил спеціальних операцій

14:22, 22 квітня 2026
В Одесі викрили агентку ФСБ, яка готувала вбивство офіцера ССО ЗСУ.
В Одесі запобігли замовному вбивству офіцера Сил спеціальних операцій
СБУ запобігла замовному вбивству в Одесі та затримала агентку ФСБ, яка готувала ліквідацію командира підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ.

За даними слідства, жінка встановила GPS-трекер на авто військового, щоб російські спецслужби могли відстежити його переміщення і передати дані кілеру.

Фігуранткою виявилася уродженка Кіровоградщини, яка тривалий час проживала в Росії. Вона потрапила в поле зору ФСБ після звернення до проєкту «Другая Украина», пов’язаного з Віктором Медведчуком, де її передали російським спецслужбам.

У СБУ зазначили, що в обмін на обіцянку «закрити» кримінальну справу агентку відправили до Одеси для підготовки замаху. Вона орендувала житло поруч із військовим і придбала авто для конспірації.

СБУ затримала її одразу після встановлення трекера, коли вона намагалася втекти за кордон. У неї вилучили телефон із доказами зв’язку з куратором ФСБ.

Затриманій повідомили про підозру у держзраді в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до підготовки замаху.

СБУ Одеса

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Динамічні системи та альтернативні пропозиції: які зміни пропонує законопроєкт про публічні закупівлі

Боротьба з аномально низькими цінами стає автоматизованою, а вимоги до прозорості власності — безкомпромісними

Звіт ліквідатора як обов’язкова умова: ВС уточнив правила закриття справ про неплатоспроможність

Верховний Суд скасував рішення апеляції, яка дозволила закрити справу про банкрутство без виплати винагороди ліквідатору.

Штраф за шахрайство не може бути меншим за завдану шкоду: позиція апеляційного суду у справі про псевдозбори на ЗСУ

Апеляційний суд дійшов висновку, що штраф за шахрайство, пов’язане зі збором коштів на ЗСУ, не може бути меншим за суму завданої шкоди.

Велика Палата ВС перегляне власний  висновок про порядок нарахування суддівської винагороди

ВП ВС вирішить, чи може Закон про Держбюджет змінювати розмір суддівської винагороди всупереч профільному закону

До Кабміну подали петицію про дозвіл на короткоствольну зброю для ветеранів

Ветеранам війни пропонують надати право на короткоствольну зброю для самозахисту.

