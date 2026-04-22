В Одессе предотвратили заказное убийство офицера Сил специальных операций
СБУ предотвратила заказное убийство в Одессе и задержала агентку ФСБ, которая готовила ликвидацию командира подразделения Сил специальных операций ВСУ.
По данным следствия, женщина установила GPS-трекер на автомобиль военного, чтобы российские спецслужбы могли отслеживать его перемещения и передать данные киллеру.
Фигуранткой оказалась уроженка Кировоградской области, которая длительное время проживала в России. В поле зрения ФСБ она попала после обращения к проекту «Другая Украина», связанному с Виктором Медведчуком, где ее передали российским спецслужбам.
В СБУ отметили, что в обмен на обещание «закрыть» уголовное дело агентку направили в Одессу для подготовки покушения. Она арендовала жилье рядом с военным и приобрела автомобиль для конспирации.
СБУ задержала ее сразу после установки трекера, когда она пыталась скрыться за границу. У нее изъяли телефон с доказательствами связи с куратором ФСБ.
Задержанной сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к подготовке покушения.
