Частину українців звільнили від держмита за реєстраційні послуги: кого стосується

Частина українців може не сплачувати держмито за низку адміністративних послуг.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні розширили перелік громадян, які можуть не сплачувати державне мито за окремі адміністративні послуги. Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів № 966.

Як повідомили у Центрі надання адміністративних послуг Львова, від оплати звільняються внутрішньо переміщені особи, а також мешканці територій активних бойових дій і тимчасово окупованих територій.

Пільга поширюється на такі послуги:

реєстрація шлюбу;

розірвання шлюбу;

зміна прізвища, імені та по батькові;

повторна видача свідоцтв (про народження, шлюб тощо);

видача витягів з Державного реєстру актів цивільного стану.

Для підтвердження права на звільнення від сплати необхідно подати відповідні документи. Зокрема, довідку ВПО, паспорт із відміткою про реєстрацію на відповідних територіях, витяг з Реєстру територіальної громади.

Водночас пільги зі сплати держмита зберігаються і для інших категорій громадян. Йдеться, зокрема, про осіб з інвалідністю I та II груп, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та членів сімей загиблих військовослужбовців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.