Частину українців звільнили від держмита за реєстраційні послуги: кого стосується

22:18, 22 квітня 2026
Частина українців може не сплачувати держмито за низку адміністративних послуг.
В Україні розширили перелік громадян, які можуть не сплачувати державне мито за окремі адміністративні послуги. Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів № 966.

Як повідомили у Центрі надання адміністративних послуг Львова, від оплати звільняються внутрішньо переміщені особи, а також мешканці територій активних бойових дій і тимчасово окупованих територій.

Пільга поширюється на такі послуги:

  • реєстрація шлюбу;
  • розірвання шлюбу;
  • зміна прізвища, імені та по батькові;
  • повторна видача свідоцтв (про народження, шлюб тощо);
  • видача витягів з Державного реєстру актів цивільного стану.

Для підтвердження права на звільнення від сплати необхідно подати відповідні документи. Зокрема, довідку ВПО, паспорт із відміткою про реєстрацію на відповідних територіях, витяг з Реєстру територіальної громади.

Водночас пільги зі сплати держмита зберігаються і для інших категорій громадян. Йдеться, зокрема, про осіб з інвалідністю I та II груп, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та членів сімей загиблих військовослужбовців.

