Часть украинцев освободили от госпошлины за регистрационные услуги: кого это касается

Часть украинцев может не платить госпошлину за ряд административных услуг.

В Украине расширили список граждан, которые могут не платить государственную пошлину за отдельные административные услуги. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров № 966.

Как сообщили в Центре предоставления административных услуг Львова, от оплаты освобождаются внутренне перемещенные лица, а также жители территорий активных боевых действий и временно оккупированных территорий.

Льгота распространяется на такие услуги:

регистрация брака;

расторжение брака;

изменение фамилии, имени и отчества;

повторная выдача свидетельств (о рождении, браке и т.д.);

выдача выписок из Государственного реестра актов гражданского состояния.

Для подтверждения права на освобождение от оплаты необходимо подать соответствующие документы. В частности, справку ВПО, паспорт с отметкой о регистрации на соответствующих территориях, выписку из Реестра территориальной громады.

В то же время льготы по уплате госпошлины сохраняются и для других категорий граждан. Речь, в частности, идет о лицах с инвалидностью I и II групп, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, а также о лицах с инвалидностью вследствие Второй мировой войны и членах семей погибших военнослужащих.

