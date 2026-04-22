Часть украинцев освободили от госпошлины за регистрационные услуги: кого это касается
В Украине расширили список граждан, которые могут не платить государственную пошлину за отдельные административные услуги. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров № 966.
Как сообщили в Центре предоставления административных услуг Львова, от оплаты освобождаются внутренне перемещенные лица, а также жители территорий активных боевых действий и временно оккупированных территорий.
Льгота распространяется на такие услуги:
- регистрация брака;
- расторжение брака;
- изменение фамилии, имени и отчества;
- повторная выдача свидетельств (о рождении, браке и т.д.);
- выдача выписок из Государственного реестра актов гражданского состояния.
Для подтверждения права на освобождение от оплаты необходимо подать соответствующие документы. В частности, справку ВПО, паспорт с отметкой о регистрации на соответствующих территориях, выписку из Реестра территориальной громады.
В то же время льготы по уплате госпошлины сохраняются и для других категорий граждан. Речь, в частности, идет о лицах с инвалидностью I и II групп, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, а также о лицах с инвалидностью вследствие Второй мировой войны и членах семей погибших военнослужащих.
