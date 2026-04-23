ДПСУ попередила про зміни руху на пункті пропуску «Рава-Руська»

Державна прикордонна служба повідомляє про тимчасові зміни в організації руху на пункті пропуску «Рава-Руська» у зв’язку з проведенням ремонтних робіт дорожнього покриття.

Державна прикордонна служба України повідомляє, що з 09:00 24 квітня (орієнтовно до 1 червня 2026 року) у зоні сервісного обслуговування перед пунктом пропуску «Рава-Руська» з українського боку проводитимуться ремонтні роботи дорожнього покриття.

Роботи виконуватимуться поетапно на смугах руху в обох напрямках — на в’їзд і виїзд з України. На час ремонту рух транспорту буде організовано у двосторонньому режимі однією смугою.

У зв’язку з цим можливі тимчасові затримки та зміни в інтенсивності пропускних операцій.

У ДПСУ рекомендують враховувати цю інформацію під час планування поїздок та за можливості обирати оптимальний час для перетину кордону.

