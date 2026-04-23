ГПСУ предупредила об изменениях движения на пункте пропуска «Рава-Русская»

Государственная пограничная служба сообщает о временных изменениях организации движения на пункте пропуска «Рава-Русская» в связи с проведением ремонтных работ дорожного покрытия.

Государственная пограничная служба Украины сообщает, что с 09:00 24 апреля (ориентировочно до 1 июня 2026) в зоне сервисного обслуживания перед пунктом пропуска «Рава-Русская» с украинской стороны будут проводиться ремонтные работы дорожного покрытия.

Работы будут выполняться поэтапно на полосах движения по обоим направлениям — на въезд и выезд из Украины. На время ремонта движение транспорта будет организовано в двухстороннем режиме одной полосой.

В этой связи возможны временные задержки и изменения в интенсивности пропускных операций.

В ГПСУ рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок и при возможности выбирать оптимальное время для пересечения границы.

