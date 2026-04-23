Витрати нотаріусів можуть суттєво розширити: генератори, сонячні панелі, відновлення офісів

15:24, 23 квітня 2026
Нотаріальна палата звернулася до податкової служби з пропозицією розширити перелік витрат, які можуть враховувати приватні нотаріуси у своїй діяльності, зокрема щодо обладнання, ремонту та забезпечення роботи робочих місць.
Нотаріальна палата України звернулася до Державної податкової служби України з проханням погодити підхід, відповідно до якого приватний нотаріус, робоче місце якого розташоване у житловому або нежитловому приміщенні (власному, орендованому, отриманому за договором позики або співпраці), може включати до витрат певні витрати за наявності підтвердних документів:

1. Придбані генератори, електростанції, сонячні станції/панелі, інвертори, акумулятори, стабілізатори напруги, батареї, електричні та газові обігрівачі, освітлення, повербанки, обладнання для забезпечення роботи Інтернету (роутери, старлінки) тощо.

2. Придбане паливо для генераторів та обігрівачів.

3. Здійснені ремонтні роботи у разі пошкодження нотаріальної контори (робочого місця) внаслідок обстрілів/бомбардування: заміна вікон, дверей, стелі, а також внаслідок пожежі чи затоплення тощо.

4. Комунальні платежі як у випадку, якщо приміщення є у власності, так і користуванні (оренда, позичка) нотаріуса. 5. Паливо, витрачене для вчинення нотаріальних дій поза межами робочого місця (витрати на виклик).

6. Електроприлади, сонячні панелі, електрообладнання, автомати, вимикачі/перемикачі, кабелі, розетки, вогнегасники, відеоспостереження.

7. У разі руйнування, затоплення, пожежі: витрати на відновлення офісу, майна, необхідного для нотаріальної діяльності та зберігання нотаріального архіву, а також витрати на відновлення пошкоджених документів.

8. Захисні протиударні плівки на вікна, ролети.

9. Витрати на обладнання робочих місць для доступу маломобільних груп населення, пандусів, поручнів, окремих виходів, міні-ліфтів тощо, в тому числі ремонтні та будівельні роботи у зв’язку з цим.

