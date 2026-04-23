  1. В Украине

Расходы нотариусов могут существенно расширить: генераторы, солнечные панели, восстановление офисов

15:24, 23 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нотариальная палата обратилась в налоговую службу с предложением расширить перечень расходов, которые могут учитывать частные нотариусы в своей деятельности, в частности, по оборудованию, ремонту и обеспечению работы рабочих мест.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нотариальная палата Украины обратилась в Государственную налоговую службу Украины с просьбой согласовать подход, согласно которому частный нотариус, рабочее место которого расположено в жилом или нежилом помещении (собственном, арендованном, полученном по договору займа или сотрудничества), может включать в расходы определённые затраты при наличии подтверждающих документов:

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

  1. Приобретённые генераторы, электростанции, солнечные станции/панели, инверторы, аккумуляторы, стабилизаторы напряжения, батареи, электрические и газовые обогреватели, освещение, повербанки, оборудование для обеспечения работы Интернета (роутеры, старлинки) и т. п.
  2. Приобретённое топливо для генераторов и обогревателей.
  3. Проведённые ремонтные работы в случае повреждения нотариальной конторы (рабочего места) в результате обстрелов/бомбардировок: замена окон, дверей, потолка, а также вследствие пожара или затопления и т. д.
  4. Коммунальные платежи как в случае, если помещение находится в собственности, так и при пользовании (аренда, займ) нотариуса.
  5. Топливо, использованное для совершения нотариальных действий вне рабочего места (расходы на выезд).
  6. Электроприборы, солнечные панели, электрооборудование, автоматы, выключатели/переключатели, кабели, розетки, огнетушители, видеонаблюдение.
  7. В случае разрушения, затопления, пожара: расходы на восстановление офиса, имущества, необходимого для нотариальной деятельности и хранения нотариального архива, а также расходы на восстановление повреждённых документов.
  8. Защитные ударопрочные плёнки на окна, роллеты.
  9. Расходы на оборудование рабочих мест для доступа маломобильных групп населения, пандусы, поручни, отдельные выходы, мини-лифты и т. д., включая ремонтные и строительные работы в связи с этим.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

налоговая нотариус нотариат

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]