Расходы нотариусов могут существенно расширить: генераторы, солнечные панели, восстановление офисов

Нотариальная палата обратилась в налоговую службу с предложением расширить перечень расходов, которые могут учитывать частные нотариусы в своей деятельности, в частности, по оборудованию, ремонту и обеспечению работы рабочих мест.

Нотариальная палата Украины обратилась в Государственную налоговую службу Украины с просьбой согласовать подход, согласно которому частный нотариус, рабочее место которого расположено в жилом или нежилом помещении (собственном, арендованном, полученном по договору займа или сотрудничества), может включать в расходы определённые затраты при наличии подтверждающих документов:

Приобретённые генераторы, электростанции, солнечные станции/панели, инверторы, аккумуляторы, стабилизаторы напряжения, батареи, электрические и газовые обогреватели, освещение, повербанки, оборудование для обеспечения работы Интернета (роутеры, старлинки) и т. п. Приобретённое топливо для генераторов и обогревателей. Проведённые ремонтные работы в случае повреждения нотариальной конторы (рабочего места) в результате обстрелов/бомбардировок: замена окон, дверей, потолка, а также вследствие пожара или затопления и т. д. Коммунальные платежи как в случае, если помещение находится в собственности, так и при пользовании (аренда, займ) нотариуса. Топливо, использованное для совершения нотариальных действий вне рабочего места (расходы на выезд). Электроприборы, солнечные панели, электрооборудование, автоматы, выключатели/переключатели, кабели, розетки, огнетушители, видеонаблюдение. В случае разрушения, затопления, пожара: расходы на восстановление офиса, имущества, необходимого для нотариальной деятельности и хранения нотариального архива, а также расходы на восстановление повреждённых документов. Защитные ударопрочные плёнки на окна, роллеты. Расходы на оборудование рабочих мест для доступа маломобильных групп населения, пандусы, поручни, отдельные выходы, мини-лифты и т. д., включая ремонтные и строительные работы в связи с этим.

