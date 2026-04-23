Київ готує школи до зими — 85% закладів уже з генераторами

Заклади освіти переходять на автономні рішення — генератори, накопичувачі та відновлювані джерела.

У Києві розпочали підготовку закладів освіти до осінньо-зимового періоду 2026–2027 років, роблячи акцент на енергонезалежності.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, столиця впроваджує комплексні рішення, які мають забезпечити безперервний освітній процес навіть під час тривалих відключень світла й тепла через обстріли.

Йдеться про створення гібридних систем резервного живлення — вони поєднують генератори, накопичувачі енергії та відновлювані джерела. Це дозволяє навчальним закладам швидко переходити на автономне живлення у разі аварій або віялових відключень.

Наразі генераторами забезпечені 802 заклади освіти, що становить 85% від їх загальної кількості. Найкращі показники — у Дніпровському районі (100%), а також у Святошинському та Деснянському (по 97%).

За словами Мондриївського, гуманітарний штаб міста передав районам 341 генератор потужністю від 3 до 275 кВт. Водночас частина обладнання не забезпечує повноцінної роботи закладів, тому місто продовжує нарощувати потужності.

Паралельно у Києві модернізують теплові мережі — зокрема, замінюють застарілі радіатори. Це має зменшити ризики аварій у холодний період, особливо в центральних районах, де інфраструктура найбільш зношена.

У КМДА зазначають, що досвід минулої зими підтвердив необхідність таких рішень: масовані атаки на енергетичну інфраструктуру призводили до тривалих відключень у різних районах міста.

Також у відомстві наголошують, що мета — не лише покрити базові потреби, а й забезпечити повноцінну автономну роботу закладів освіти навіть у складних умовах.

