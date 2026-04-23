Киев готовит школы к зиме — 85% учреждений уже с генераторами

В Киеве начали подготовку учреждений образования к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов, делая акцент на энергонезависимости.

По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, столица внедряет комплексные решения, которые должны обеспечить непрерывный образовательный процесс даже во время длительных отключений электро- и теплоснабжения из-за обстрелов.

Речь идет о создании гибридных систем резервного питания — они объединяют генераторы, накопители энергии и возобновляемые источники. Это позволяет учебным заведениям быстро переходить на автономное питание в случае аварий или веерных отключений.

В настоящее время генераторами обеспечены 802 учреждения образования, что составляет 85% от их общего количества. Наивысшие показатели — в Днепровском районе (100%), а также в Святошинском и Деснянском (по 97%).

По словам Мондриевского, гуманитарный штаб города передал районам 341 генератор мощностью от 3 до 275 кВт. В то же время часть оборудования не обеспечивает полноценную работу учреждений, поэтому город продолжает наращивать мощности.

Параллельно в Киеве модернизируют тепловые сети — в частности, заменяют устаревшие радиаторы. Это должно снизить риски аварий в холодный период, особенно в центральных районах, где инфраструктура наиболее изношена.

В КГГА отмечают, что опыт прошлой зимы подтвердил необходимость таких решений: массированные атаки на энергетическую инфраструктуру приводили к длительным отключениям в разных районах города.

Также в ведомстве подчеркивают, что цель — не только покрыть базовые потребности, но и обеспечить полноценную автономную работу учреждений образования даже в сложных условиях.