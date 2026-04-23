Кабмін змінив правила дистанційного обстеження знищеної нерухомості на територіях бойових дій

Зміни передбачають уточнення порядку формування уповноваженим органом складу комісії для проведення такого дистанційного обстеження.

Кабінет Міністрів вніс зміни до дистанційного обстеження знищеної нерухомості на територіях бойових дій.

Зміни стосуються особливостей проведення дистанційного обстеження знищених окремих категорій об’єктів нерухомого майна, які розташовані на територіях можливих бойових дій, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій, на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, для яких не визначена дата завершення бойових дій, в частині формування уповноваженим органом складу відповідної комісії для проведення дистанційного обстеження.

