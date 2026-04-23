Кабмін вніс зміни до порядку оцінювання держслужбовців категорії «А»

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців. Зокрема, уточнено перелік осіб, які визначають завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності для державних службовців категорії «А».

Також уточнено перелік осіб, які здійснюють підготовку пропозицій щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, що займають посади категорії «А».

Крім того, приведено у відповідність до законодавства критерії виставлення балів у частині зарахування кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС), зокрема з урахуванням можливості зарахування таких кредитів, отриманих на попередній посаді, у разі переведення або призначення державного службовця на іншу посаду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.