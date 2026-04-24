Пенсійні доплати у травні: кому додадуть 300, 456 і 570 грн

У травні окремим категоріям пенсіонерів в Україні передбачені вікові доплати до пенсій.

У травні частина українських пенсіонерів отримає змінені виплати, однак підвищення торкнеться не всіх.

Вікові доплати передбачені для трьох категорій громадян — тих, кому у квітні виповнилося 70, 75 або 80 років.

Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», розмір таких надбавок становить:

— від 70 років — до 300 грн;

— від 75 років — до 456 грн;

— від 80 років — до 570 грн.

Водночас у перший місяць після досягнення відповідного віку доплата нараховується пропорційно — лише за ті дні, коли особа вже досягла потрібного віку.

Важливо, що право на надбавку мають лише ті пенсіонери, чия основна пенсія не перевищує 10 340 грн.

Окремо передбачено доплату для осіб віком від 65 років. За наявності необхідного страхового стажу — 35 років для чоловіків і 30 років для жінок — пенсіонери можуть отримати підвищення. Якщо їхня пенсія є меншою за 40% прожиткового мінімуму (нині це 3200 грн), держава встановлює доплату до цього рівня.

