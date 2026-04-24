  1. В Україні

Пенсійні доплати у травні: кому додадуть 300, 456 і 570 грн

16:54, 24 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У травні окремим категоріям пенсіонерів в Україні передбачені вікові доплати до пенсій.
Пенсійні доплати у травні: кому додадуть 300, 456 і 570 грн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У травні частина українських пенсіонерів отримає змінені виплати, однак підвищення торкнеться не всіх.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Вікові доплати передбачені для трьох категорій громадян — тих, кому у квітні виповнилося 70, 75 або 80 років.

Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», розмір таких надбавок становить:

— від 70 років — до 300 грн;

— від 75 років — до 456 грн;

— від 80 років — до 570 грн.

Водночас у перший місяць після досягнення відповідного віку доплата нараховується пропорційно — лише за ті дні, коли особа вже досягла потрібного віку.

Важливо, що право на надбавку мають лише ті пенсіонери, чия основна пенсія не перевищує 10 340 грн.

Окремо передбачено доплату для осіб віком від 65 років. За наявності необхідного страхового стажу — 35 років для чоловіків і 30 років для жінок — пенсіонери можуть отримати підвищення. Якщо їхня пенсія є меншою за 40% прожиткового мінімуму (нині це 3200 грн), держава встановлює доплату до цього рівня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]