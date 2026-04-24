Пенсионные доплаты в мае: кому прибавят 300, 456 и 570 грн

В мае отдельным категориям пенсионеров в Украине предусмотрены возрастные доплаты к пенсиям.

В мае часть украинских пенсионеров получит измененные выплаты, однако повышение коснется не всех.

Возрастные доплаты предусмотрены для трех категорий граждан – тех, кому в апреле исполнилось 70, 75 или 80 лет.

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», размер таких надбавок составляет:

- от 70 лет - до 300 грн;

- от 75 лет - до 456 грн;

- от 80 лет - до 570 грн.

В то же время в первый месяц после достижения соответствующего возраста доплата начисляется пропорционально только за те дни, когда лицо уже достигло нужного возраста.

Важно, что право на надбавку имеют только пенсионеры, чья основная пенсия не превышает 10 340 грн.

Отдельно предусмотрена доплата для лиц в возрасте от 65 лет. При наличии необходимого страхового стажа – 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин – пенсионеры могут получить повышение. Если их пенсия меньше 40% прожиточного минимума (сейчас это 3200 грн), государство устанавливает доплату до этого уровня.

