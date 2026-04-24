Розслідування у 58-й бригаді ЗСУ: Військова служба правопорядку відреагувала на інформацію про порушення
Військова служба правопорядку у Збройних Силах України повідомила, що відстежує інформацію щодо можливих правопорушень та зловживань у 58-й окремій мотопіхотній бригаді 14 армійського корпусу та реагує на всі відповідні сигнали.
У відомстві зазначили, що відповідно до рішень Головнокомандувача ЗСУ триває розслідування ситуації в підрозділі, яке перебуває на завершальному етапі. У разі підтвердження фактів протиправних дій їм буде надано правову оцінку, а винні особи понесуть відповідальність.
Також повідомляється, що більшість фактів, оприлюднених у соцмережах, вже були в полі зору правоохоронних органів, а за окремими матеріалами розглядається питання відкриття кримінальних проваджень.
Нагадаємо, що у районі Куп’янська ускладнилося забезпечення українських військ через системні удари російської армії по переправах через річку Оскіл. На цьому тлі у 14-й окремій механізованій бригаді виявили проблеми з управлінням і забезпеченням, що призвело до кадрових рішень. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначалося, що «систематичні авіаційні та ракетні удари противника по переправах через річку Оскіл суттєво ускладнили логістичне забезпечення підрозділів Сил оборони в районі міста Куп’янськ». Наразі забезпечення здійснюється за допомогою плавзасобів і важких безпілотників.
Водночас у Генштабі повідомили про недоліки в роботі попереднього командування 14-ї бригади.
«Було втрачено певну кількість позицій та допущено низку прорахунків щодо забезпечення військовослужбовців. Зокрема, виявлено проблему з постачанням продовольства на одну з позицій бригади», — повідомили у Генштабі.
За результатами перевірки командування ухвалили кадрові рішення: командира 14-ї бригади усунули з посади, а командира 10-го армійського корпусу звільнили та призначили з пониженням. Новим командиром бригади став полковник Тарас Максимов, корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.