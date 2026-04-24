  1. В Украине

Расследование в 58-й бригаде ВСУ: Военная служба правопорядка отреагировала на информацию о нарушении

11:37, 24 апреля 2026
Военная служба правопорядка в ВСУ сообщила, что отслеживает информацию о возможных правонарушениях и злоупотреблениях в 58-й отдельной мотопехотной бригаде.
Военная служба правопорядка в Вооружённых Силах Украины сообщила, что отслеживает информацию о возможных правонарушениях и злоупотреблениях в 58-й отдельной мотопехотной бригаде 14-го армейского корпуса и реагирует на все соответствующие сигналы.

В ведомстве отметили, что в соответствии с решениями Главнокомандующего ВСУ продолжается расследование ситуации в подразделении, которое находится на завершающем этапе. В случае подтверждения фактов противоправных действий им будет дана правовая оценка, а виновные лица понесут ответственность.

Также сообщается, что большинство фактов, опубликованных в социальных сетях, уже находились в поле зрения правоохранительных органов, а по отдельным материалам рассматривается вопрос об открытии уголовных производств.

Напомним, что в районе Купянска осложнилось обеспечение украинских войск из-за системных ударов российской армии по переправам через реку Оскол. На этом фоне в 14-й отдельной механизированной бригаде выявили проблемы с управлением и обеспечением, что привело к кадровым решениям. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечалось, что «систематические авиационные и ракетные удары противника по переправам через реку Оскол существенно осложнили логистическое обеспечение подразделений Сил обороны в районе города Купянск». В настоящее время обеспечение осуществляется с помощью плавсредств и тяжёлых беспилотников.

В то же время в Генштабе сообщили о недостатках в работе предыдущего командования 14-й бригады.

«Было утрачено определённое количество позиций и допущен ряд просчётов в обеспечении военнослужащих. В частности, выявлена проблема с поставками продовольствия на одну из позиций бригады», — сообщили в Генштабе.

По результатам проверки командование приняло кадровые решения: командира 14-й бригады отстранили от должности, а командира 10-го армейского корпуса уволили и назначили с понижением. Новым командиром бригады стал полковник Тарас Максимов, корпус возглавил бригадный генерал Артём Богомолов.

