ВАКС обрав запобіжний захід депутату Луцької міськради Миколі Федіку — 4 млн грн застави

Посадовця підозрюють у вимаганні 30 тисяч доларів хабаря за розв'язання земельного питання.

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до депутата Луцької міської ради Миколи Федіка.

Зокрема, слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП та застосував до депутата Луцької міської ради запобіжний захід у вигляд застави у розмірі 4 млн грн. Застава має бути внесена не пізніше п`яти днів з дня застосування запобіжного заходу.

На нього також покладено процесуальні обов’язки:

прибувати до детективів НАБУ, прокурорів САП, слідчого судді, суду;

не відлучатися із Луцького району Волинської області без дозволу детективів НАБУ, прокурорів САП та суду;

повідомляти детективів НАБУ, прокурорів САП про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Строк дії обов'язків – до 24 червня 2026 року, але не довше строку досудового розслідування.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», НАБУ та САП, викрили депутатів обласної та міської рад Волинської області на одержанні неправомірної вигоди.

Йдеться про депутата Волинської обласної ради від ВО «Свобода» Анатолія Вітіва та депутата Луцької міської ради від партії «Свобода» Миколу Федіка.

У НАБУ зазначають, що голова однієї з депутатських фракцій Волинської обласної ради (колишній народний депутат України) у змові з головою цієї ж фракції у Луцькій міській раді висловив прохання користувачу земельної ділянки у Луцьку (також колишньому народному депутату України) надати неправомірну вигоду у розмірі 30 тисяч доларів.

За ці кошти обіцяли забезпечити позитивне голосування депутатів своєї фракції та ухвалення потрібних рішень Волинською обласною і Луцькою міською радами, аби дозволити будівництво на ділянці багатоквартирного житлового будинку.

Власник ділянки погодився на пропозицію. Після ухвалення Луцькою міською радою рішення про затвердження детального плану території він надав депутатам частину хабаря у сумі 15 тис. дол. США. Після цього Волинська облрада ухвалила рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, що дозволило її забудувати.

Депутатам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України, а хабародавцю — за ч. 1 ст. 369 КК України.

