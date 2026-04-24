  1. В Україні

ВАКС обрав запобіжний захід депутату Луцької міськради Миколі Федіку — 4 млн грн застави

12:49, 24 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Посадовця підозрюють у вимаганні 30 тисяч доларів хабаря за розв'язання земельного питання.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до депутата Луцької міської ради Миколи Федіка.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зокрема, слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП та застосував до депутата Луцької міської ради запобіжний захід у вигляд застави у розмірі 4 млн грн. Застава має бути внесена не пізніше п`яти днів з дня застосування запобіжного заходу.

На нього також покладено процесуальні обов’язки:

  • прибувати до детективів НАБУ, прокурорів САП, слідчого судді, суду;
  • не відлучатися із Луцького району Волинської області без дозволу детективів НАБУ, прокурорів САП та суду;
  • повідомляти детективів НАБУ, прокурорів САП про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

Строк дії обов'язків – до 24 червня 2026 року, але не довше строку досудового розслідування.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», НАБУ та САП, викрили депутатів обласної та міської рад Волинської області на одержанні неправомірної вигоди.

Йдеться про депутата Волинської обласної ради від ВО «Свобода» Анатолія Вітіва та депутата Луцької міської ради від партії «Свобода» Миколу Федіка.

У НАБУ зазначають, що голова однієї з депутатських фракцій Волинської обласної ради (колишній народний депутат України) у змові з головою цієї ж фракції у Луцькій міській раді висловив прохання користувачу земельної ділянки у Луцьку (також колишньому народному депутату України) надати неправомірну вигоду у розмірі 30 тисяч доларів.

За ці кошти обіцяли забезпечити позитивне голосування депутатів своєї фракції та ухвалення потрібних рішень Волинською обласною і Луцькою міською радами, аби дозволити будівництво на ділянці багатоквартирного житлового будинку.

Власник ділянки погодився на пропозицію. Після ухвалення Луцькою міською радою рішення про затвердження детального плану території він надав депутатам частину хабаря у сумі 15 тис. дол. США. Після цього Волинська облрада ухвалила рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, що дозволило її забудувати.

Депутатам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України, а хабародавцю — за ч. 1 ст. 369 КК України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

застава ВАКС антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Боргова розписка не гарантує визнання вимог у справі про банкрутство: позиція ВС

Верховний Суд вимагає підвищеного стандарту доказування для кредиторів із розписками.

Роботодавцям доведеться переглянути назви посад: що змінює реєстр кваліфікацій для бізнесу з 2 травня

2 травня стартує запуск Єдиного реєстру кваліфікацій, що змінює правила визначення професій, кваліфікацій та трудових функцій.

Уряд розраховує, що бізнес безкоштовно супроводжуватиме стартапи

Відтепер проходження навчання може стати підставою для отримання мікрогранту без проведення співбесіди.

ВС: суд не може відмовити в оспорюванні батьківства через відсутність ДНК, якщо сам не забезпечив експертизу

ВС наголосив, що саме суд має забезпечити проведення ДНК-експертизи, і лише після цього може вирішувати спір про батьківство.

Віталій Саліхов: про безпеку суддів, тиск активістів та дисциплінарні процедури

Голова Ради суддів Віталій Саліхов розповів про ключові проблеми судової системи, позицію щодо ролі ВРП у дисциплінарних процедурах та ризики публічного тиску на суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]