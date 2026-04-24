ВАКС избрал меру пресечения депутату Луцкого горсовета Николаю Федику — залог 4 млн грн

Чиновника подозревают в вымогательстве 30 тысяч долларов взятки за решение земельного вопроса.

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к депутату Луцкого городского совета Николаю Федику.

В частности, следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к депутату Луцкого городского совета меру пресечения в виде залога в размере 4 млн грн. Залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня применения меры пресечения.

На него также возложены процессуальные обязанности:

являться к детективам НАБУ, прокурорам САП, следственному судье, суду;

не отлучаться из Луцкого района Волынской области без разрешения детективов НАБУ, прокуроров САП и суда;

сообщать детективам НАБУ, прокурорам САП об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Срок действия обязанностей — до 24 июня 2026 года, но не дольше срока досудебного расследования.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», НАБУ и САП разоблачили депутатов областного и городского советов Волынской области в получении неправомерной выгоды.

Речь идет о депутате Волынского областного совета от ВО «Свобода» Анатолии Витиве и депутате Луцкого городского совета от партии «Свобода» Николае Федике.

В НАБУ отмечают, что председатель одной из депутатских фракций Волынского областного совета (бывший народный депутат Украины) в сговоре с председателем этой же фракции в Луцком городском совете высказал просьбу пользователю земельного участка в Луцке (также бывшему народному депутату Украины) предоставить неправомерную выгоду в размере 30 тысяч долларов.

За эти средства обещали обеспечить положительное голосование депутатов своей фракции и принятие необходимых решений Волынским областным и Луцким городским советами, чтобы разрешить строительство на участке многоквартирного жилого дома.

Владелец участка согласился на предложение. После принятия Луцким городским советом решения об утверждении детального плана территории он предоставил депутатам часть взятки в сумме 15 тыс. долл. США. После этого Волынский облсовет принял решение об изменении целевого назначения земельного участка, что позволило его застроить.

Депутатам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а взяточнику — по ч. 1 ст. 369 УК Украины.

