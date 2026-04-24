У керівника сервісного центру МВС на Харківщині можуть конфіскувати квартиру тещі

14:12, 24 квітня 2026
Йдеться про квартиру у Харкові вартістю понад 3,9 млн грн, оформлену на тещу посадовця.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів керівника одного із сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України у Харківській області на суму понад 3,7 млн грн та їх стягнення в дохід держави.

Підставою для позову стали матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції, а також докази, зібрані Державним бюро розслідувань.

Як зазначили у НАЗК, моніторинг способу життя посадовця було розпочато після повідомлення про можливі корупційні порушення від територіального управління ДБР у Полтаві. У ході перевірки було з’ясовано, що посадовець набув активи, вартість яких суттєво перевищує його офіційні доходи.

Зокрема, йдеться про квартиру у Харкові вартістю понад 3,9 млн грн, оформлену на тещу посадовця. За даними агентства, різниця між вартістю цього майна та підтвердженими доходами становить понад 3,7 млн грн.

У зв’язку з цим прокурор САП просить суд визнати актив необґрунтованим та стягнути його в дохід держави.

Згідно із законодавством, підставою для подання таких позовів є перевищення вартості активів над законними доходами більш ніж на 1 505 250 грн.

