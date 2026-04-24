  В Украине

У руководителя сервисного центра МВД в Харьковской области могут конфисковать квартиру тещи

14:12, 24 апреля 2026
Речь идет о квартире в Харькове стоимостью более 3,9 млн грн, оформленной на тещу должностного лица.
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов руководителя одного из сервисных центров Министерства внутренних дел Украины в Харьковской области на сумму более 3,7 млн грн и их взыскании в доход государства.

Основанием для иска стали материалы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, а также доказательства, собранные Государственным бюро расследований.

Как отметили в НАПК, мониторинг образа жизни должностного лица был начат после сообщения о возможных коррупционных нарушениях от территориального управления ГБР в Полтаве. В ходе проверки было установлено, что должностное лицо приобрело активы, стоимость которых существенно превышает его официальные доходы.

В частности, речь идет о квартире в Харькове стоимостью более 3,9 млн грн, оформленной на тещу должностного лица. По данным агентства, разница между стоимостью этого имущества и подтвержденными доходами составляет более 3,7 млн грн.

В связи с этим прокурор САП просит суд признать актив необоснованным и взыскать его в доход государства.

Согласно законодательству, основанием для подачи таких исков является превышение стоимости активов над законными доходами более чем на 1 505 250 грн.

САП НАПК ВАКС ГБР конфискация имущества сервисный центр МВД недвижимость конфискация

