За меми про вчителів чи однокласників можуть накласти штраф або відкрити справу – це онлайн-цькування

17:00, 24 квітня 2026
У кіберполіції попереджають: онлайн-цькування має реальні юридичні наслідки, а анонімність у мережі не звільняє від відповідальності.
У кіберполіції зазначають, що в українському сегменті інтернету дедалі частіше з’являються образливі відео та публікації із використанням зображень учасників освітнього процесу — учнів і вчителів. Однак, кажуть у поліції, те, що користувачі сприймають як «жарти» чи «приколи», насправді може кваліфікуватися як кібербулінг.

Правоохоронці наголошують: образливі відео, фото, коментарі чи пости є правопорушенням і можуть мати юридичні наслідки. Зокрема, йдеться про адміністративну або навіть кримінальну відповідальність.

При цьому анонімність у мережі не захищає від покарання. У разі, якщо порушник не досяг віку, з якого настає відповідальність, її можуть нести батьки.

У поліції радять у випадку образливих мемів:

  • зафіксувати докази (зробити скріншоти, зберегти посилання);
  • поскаржитися на контент у соцмережах;
  • повідомити дорослих або звернутися до поліції за номерами 102 чи 112.

Батькам рекомендують пояснювати дітям принцип «цифрового сліду», контролювати налаштування приватності у соцмережах і підтримувати відкриту комунікацію, щоб дитина могла звернутися по допомогу у разі мережевих атак.

