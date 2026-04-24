  1. В Украине

За мемы про учителей или одноклассников могут наложить штраф или открыть дело – это онлайн-травля

17:00, 24 апреля 2026
В киберполиции предупреждают: онлайн-травля имеет реальные юридические последствия, а анонимность в сети не освобождает от ответственности.
В Украине предупредили об ответственности за кибербуллинг в школах: даже за «мемы» могут оштрафовать или привлечь к суду.

В киберполиции отмечают, что в украинском сегменте интернета все чаще появляются оскорбительные видео и публикации с использованием изображений участников образовательного процесса — учеников и учителей. Однако, говорят в полиции, то, что пользователи воспринимают как «шутки» или «приколы», на самом деле может квалифицироваться как кибербуллинг.

Правоохранители подчеркивают: оскорбительные видео, фото, комментарии или посты являются правонарушением и могут иметь юридические последствия. В частности, речь идет об административной или даже уголовной ответственности.

При этом анонимность в сети не защищает от наказания. В случае, если нарушитель не достиг возраста, с которого наступает ответственность, ее могут нести родители.

В полиции советуют в случае оскорбительных мемов:

  • зафиксировать доказательства (сделать скриншоты, сохранить ссылки);
  • пожаловаться на контент в соцсетях;
  • сообщить взрослым или обратиться в полицию по номерам 102 или 112.

Родителям рекомендуют объяснять детям принцип «цифрового следа», контролировать настройки приватности в соцсетях и поддерживать открытую коммуникацию, чтобы ребенок мог обратиться за помощью в случае сетевых атак.

