За мемы про учителей или одноклассников могут наложить штраф или открыть дело – это онлайн-травля
В Украине предупредили об ответственности за кибербуллинг в школах: даже за «мемы» могут оштрафовать или привлечь к суду.
В киберполиции отмечают, что в украинском сегменте интернета все чаще появляются оскорбительные видео и публикации с использованием изображений участников образовательного процесса — учеников и учителей. Однако, говорят в полиции, то, что пользователи воспринимают как «шутки» или «приколы», на самом деле может квалифицироваться как кибербуллинг.
Правоохранители подчеркивают: оскорбительные видео, фото, комментарии или посты являются правонарушением и могут иметь юридические последствия. В частности, речь идет об административной или даже уголовной ответственности.
При этом анонимность в сети не защищает от наказания. В случае, если нарушитель не достиг возраста, с которого наступает ответственность, ее могут нести родители.
В полиции советуют в случае оскорбительных мемов:
- зафиксировать доказательства (сделать скриншоты, сохранить ссылки);
- пожаловаться на контент в соцсетях;
- сообщить взрослым или обратиться в полицию по номерам 102 или 112.
Родителям рекомендуют объяснять детям принцип «цифрового следа», контролировать настройки приватности в соцсетях и поддерживать открытую коммуникацию, чтобы ребенок мог обратиться за помощью в случае сетевых атак.
