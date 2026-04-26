Президентка Молдови Мая Санду прибула до України з офіційним візитом

До Києва прибула президентка Молдови Мая Санду.

У неділю, 26 квітня, у день 40-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС, президентка Молдови Мая Санду прибула з візитом до Києва. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Вона заявила, що запланована зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, а також візит до Чорнобиля, де вшанує тих, хто «віддав своє здоров’я та життя за Європу».

«Цього ранку, коли ми відзначаємо 40-ту річницю Чорнобильської ядерної катастрофи, я їду до Києва на переговори з Президентом Володимиром Зеленським, а також до Чорнобиля — щоб віддати шану тим, хто віддав своє здоров'я або навіть життя, щоб захистити Європу від ще більшої трагедії», — написала Санду.

Вона підкреслила, що Чорнобильська ядерна аварія «показала нам, що катастрофи не знають кордонів, але вона також продемонструвала силу міжнародної солідарності». На її думку, захисна арка над забрудненим реактором, є доказом того, що країни можуть робити надзвичайні речі, коли діють разом.

«Нам потрібна така ж єдність і рішучість сьогодні — щоб захистити мир у Європі. Місце Молдови — з тими, хто вирішив будувати, а не руйнувати», — написала президентка Молдови.

