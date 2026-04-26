  1. В Украине

Президент Молдовы Майя Санду прибыла в Украину с официальным визитом

11:14, 26 апреля 2026
В Киев прибыла президент Молдовы Майя Санду.
В воскресенье, 26 апреля, в день 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, президент Молдовы Майя Санду прибыла с визитом в Киев. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она заявила, что запланирована встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а также визит в Чернобыль, где она почтит память тех, кто «отдал свое здоровье и жизнь за Европу».

«Этим утром, когда мы отмечаем 40-ю годовщину Чернобыльской ядерной катастрофы, я еду в Киев на переговоры с Президентом Владимиром Зеленским, а также в Чернобыль — чтобы отдать дань уважения тем, кто отдал свое здоровье или даже жизнь, чтобы защитить Европу от еще большей трагедии», — написала Санду.

Она подчеркнула, что Чернобыльская ядерная авария «показала нам, что катастрофы не знают границ, но она также продемонстрировала силу международной солидарности». По ее мнению, защитная арка над загрязненным реактором является доказательством того, что страны могут делать чрезвычайные вещи, когда действуют вместе.

«Нам нужна такая же единство и решимость сегодня — чтобы защитить мир в Европе. Место Молдовы — с теми, кто решил строить, а не разрушать», — написала президент Молдовы.

