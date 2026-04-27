В Україні хочуть підвищити народжуваність через нові виплати і податкові пільги для батьків

Виплати за програмою «єСадок» планують не включати до оподатковуваного доходу громадян.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15193, який передбачає зміни до Податкового кодексу щодо державної допомоги сім’ям з дітьми.

Документ пропонує не включати щомісячну грошову виплату «єСадок» до оподатковуваного доходу громадян.

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року нарав чинності Закон України № 4681-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню материнства (батьківства) з професійною діяльністю».

У Мінсоцполітики розповідали, що з 2028 року стартує програма «єСадок»: 8 тисяч грн (12 тисяч грн для дітей з інвалідністю) сім’ям, де громада не змогла забезпечити місце в садочку чи необхідні послуги догляду для дітей 3–6 років (до 7–8 років для дітей з особливими потребами).

Як зазначили у Кабміні, законопроєкт розроблено на виконання завдання, визначеного абзацом третім підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ Закону України від 5.11.2025 № 4681-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню материнства (батьківства) з професійною діяльністю», яким передбачено завдання Кабінету Міністрів розробити та подати на розгляд Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо невключення до оподатковуваного доходу платника податку суми щомісячної грошової виплати «єСадок». Для реалізації положень Закону розроблено цей проєкт акта.

У разі ухвалення документа виплати «єСадок» не враховуватимуться при розрахунку загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку.

При цьому реалізація ініціативи, за оцінками авторів, не потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету.

Уряд очікує, що такі зміни сприятимуть підвищенню рівня народжуваності та покращенню умов для батьків, які поєднують виховання дітей із роботою.

Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк зазначала, що програма єСадок запрацює пізніше – з 2028 року. В межах неї передбачена щомісячна виплата на дитину від 3 до 6 років, яку фінансуватимуть місцеві бюджети. Надаватимуть її в тому випадку, якщо мати чи інший законний представник працюватимуть повний робочий день. Виплати припиняються, щойно дитина зараховується до дитсадка або досягає граничного віку. Йдеться про 8 тис. грн на кожну дитину, яка не може скористатися правом потрапити до дитячого садочка. Кошти будуть надходити з місцевих бюджетів.

«Подивимося, чи буде це мотивацією для наших громад інтенсивніше розвивати інфраструктуру, яка пов’язана з дитсадками. На сьогодні є багато різних досліджень, які свідчать про те, що жінки хотіли б піти на роботу, але не завжди є інфраструктура, не завжди є садочки, не завжди є школи, тому вони змушені знаходитись вдома. Буває і так, що жінка – єдина в родині, хто може забезпечувати сім’ю, але через різні життєві обставини вона не може залишити дитину і піти працювати. Тому держава дуже правильно робить, надаючи жінці вибір і допомогу на випадок, якщо вона йде працювати, і віддає дитину до дитсадка або ясел», – пояснила Шуляк.

