В Украине хотят повысить рождаемость через новые выплаты и налоговые льготы для родителей

Выплаты по программе «еСадок» планируют не включать в налогооблагаемый доход граждан.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15193, который предусматривает изменения в Налоговый кодекс относительно государственной помощи семьям с детьми.

Документ предлагает не включать ежемесячную денежную выплату «еСадок» в налогооблагаемый доход граждан.

Напомним, что с 1 января 2026 года вступил в силу Закон Украины № 4681-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих сочетанию материнства (отцовства) с профессиональной деятельностью».

В Минсоцполитики сообщали, что с 2028 года стартует программа «еСадок»: 8 тысяч грн (12 тысяч грн для детей с инвалидностью) семьям, где община не смогла обеспечить место в детском саду или необходимые услуги ухода для детей 3–6 лет (до 7–8 лет для детей с особыми потребностями).

Как отметили в Кабмине, законопроект разработан во исполнение задачи, определенной абзацем третьим подпункта 1 пункта 2 раздела II Закона Украины от 05.11.2025 № 4681-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих сочетанию материнства (отцовства) с профессиональной деятельностью», которым предусмотрена задача Кабинета Министров разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно невключения в налогооблагаемый доход плательщика налога суммы ежемесячной денежной выплаты «еСадок». Для реализации положений Закона разработан данный проект акта.

В случае принятия документа выплаты «еСадок» не будут учитываться при расчете общего месячного или годового налогооблагаемого дохода плательщика налога.

При этом реализация инициативы, по оценкам авторов, не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Правительство ожидает, что такие изменения будут способствовать повышению уровня рождаемости и улучшению условий для родителей, которые совмещают воспитание детей с работой.

Председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк отмечала, что программа еСадок заработает позже — с 2028 года. В ее рамках предусмотрена ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 6 лет, которую будут финансировать местные бюджеты. Предоставляться она будет в том случае, если мать или иной законный представитель работают полный рабочий день. Выплаты прекращаются, как только ребенок зачисляется в детский сад или достигает предельного возраста. Речь идет о 8 тыс. грн на каждого ребенка, который не может воспользоваться правом попасть в детский сад. Средства будут поступать из местных бюджетов.

«Посмотрим, будет ли это мотивацией для наших громад интенсивнее развивать инфраструктуру, связанную с детскими садами. На сегодня есть много различных исследований, которые свидетельствуют о том, что женщины хотели бы выйти на работу, но не всегда есть инфраструктура, не всегда есть детские сады, не всегда есть школы, поэтому они вынуждены оставаться дома. Бывает и так, что женщина — единственная в семье, кто может обеспечивать семью, но из-за разных жизненных обстоятельств она не может оставить ребенка и пойти работать. Поэтому государство очень правильно поступает, предоставляя женщине выбор и помощь на случай, если она идет работать и отдает ребенка в детский сад или ясли», — пояснила Шуляк.

