Зарплати військових на передовій можуть зрости до 250 тисяч грн — нардеп Роман Костенко

20:34, 27 квітня 2026
Йдеться про підвищення виплат для піхоти, штурмових підрозділів і десантників на першій лінії зіткнення.
Фото: Генштаб ЗСУ
В Україні розглядають можливість підвищення грошового забезпечення для військових, які перебувають на найгарячіших ділянках фронту. Йдеться про збільшення виплат до 250 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомив народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

За його словами, ініціатива стосується насамперед військовослужбовців, які виконують бойові завдання на першій лінії зіткнення — зокрема піхоти, штурмових підрозділів і десантників.

Наразі пропозицію обговорюють, остаточне рішення щодо підвищення виплат ще не ухвалене.

Скільки військові отримують зараз

Вагомою частиною грошового забезпечення є додаткові винагороди, більш відомі як «бойові» виплати.

100 000 грн отримують військові, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передовій. Також цю суму виплачують тим, хто перебуває на лікуванні після поранення, а також зберігають на час перебування в полоні чи статусі зниклого безвісти.

50 000 грн виплачують тим, хто виконує бойові чи спеціальні завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, які здійснюють оперативне управління підрозділами на передовій.

30 000 грн отримують військові, які виконують завдання згідно з бойовими наказами поза межами лінії фронту.

Окремо передбачена доплата у 70 000 грн для тих, хто сумарно провів 30 днів на передовій або у тилу противника. Вона не замінює основну «бойову» виплату у 100 тисяч гривень, а додається до неї. Таким чином, за місяць на передовій загальний розмір виплат може сягати 170 000 грн.

ЗСУ зарплата військові армія військовослужбовці виплати військовим

