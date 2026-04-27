Зарплаты военнослужащих на передовой могут вырасти до 250 тысяч грн — нардеп Роман Костенко

В Украине рассматривают возможность повышения денежного обеспечения для военнослужащих, которые находятся на самых горячих участках фронта. Речь идет об увеличении выплат до 250 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщил народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, инициатива касается прежде всего военнослужащих, выполняющих боевые задачи на первой линии соприкосновения — в частности пехоты, штурмовых подразделений и десантников.

В настоящее время предложение обсуждается, окончательное решение о повышении выплат еще не принято.