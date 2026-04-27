  1. В Украине

Зарплаты военнослужащих на передовой могут вырасти до 250 тысяч грн — нардеп Роман Костенко

20:34, 27 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Речь идет о повышении выплат для пехоты, штурмовых подразделений и десантников на первой линии соприкосновения.
Фото: Генштаб ВСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине рассматривают возможность повышения денежного обеспечения для военнослужащих, которые находятся на самых горячих участках фронта. Речь идет об увеличении выплат до 250 тысяч гривен в месяц.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Об этом сообщил народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, инициатива касается прежде всего военнослужащих, выполняющих боевые задачи на первой линии соприкосновения — в частности пехоты, штурмовых подразделений и десантников.

В настоящее время предложение обсуждается, окончательное решение о повышении выплат еще не принято.

Сколько военные получают сейчас

Важной частью денежного обеспечения являются дополнительные вознаграждения, более известные как «боевые» выплаты.

100 000 грн получают военнослужащие, которые непосредственно участвуют в боевых действиях на передовой. Также эту сумму выплачивают тем, кто находится на лечении после ранения, а также сохраняют на время пребывания в плену или в статусе пропавшего без вести.

50 000 грн выплачивают тем, кто выполняет боевые или специальные задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями на передовой.

30 000 грн получают военнослужащие, выполняющие задачи согласно боевым приказам вне линии фронта.

Отдельно предусмотрена доплата в 70 000 грн для тех, кто суммарно провел 30 дней на передовой или в тылу противника. Она не заменяет основную «боевую» выплату в 100 тысяч гривен, а является дополнительной. Таким образом, за месяц на передовой общий размер выплат может достигать 170 000 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ зарплата военные армия военнослужащие выплаты военным

Лента новостей

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]