Зарплаты военнослужащих на передовой могут вырасти до 250 тысяч грн — нардеп Роман Костенко

Сколько военные получают сейчас
Важной частью денежного обеспечения являются дополнительные вознаграждения, более известные как «боевые» выплаты.
100 000 грн получают военнослужащие, которые непосредственно участвуют в боевых действиях на передовой. Также эту сумму выплачивают тем, кто находится на лечении после ранения, а также сохраняют на время пребывания в плену или в статусе пропавшего без вести.
50 000 грн выплачивают тем, кто выполняет боевые или специальные задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями на передовой.
30 000 грн получают военнослужащие, выполняющие задачи согласно боевым приказам вне линии фронта.
Отдельно предусмотрена доплата в 70 000 грн для тех, кто суммарно провел 30 дней на передовой или в тылу противника. Она не заменяет основную «боевую» выплату в 100 тысяч гривен, а является дополнительной. Таким образом, за месяц на передовой общий размер выплат может достигать 170 000 грн.
