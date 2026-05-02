Компенсація 25% вартості української сільгосптехніки – Мінекономіки за березень затвердило рекордні 353,8 млн грн

Виплати отримають понад тисяча агровиробників за закупівлі у березні 2026 року — це найбільший місячний обсяг компенсації з моменту відновлення програми.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України затвердило чергову щомісячну виплату в межах програми компенсації 25% вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання. Програма реалізується в межах політики підтримки виробників «Зроблено в Україні». Про це розповіли в Мінекономіки.

Відшкодування на загальну суму 353,8 млн грн отримають 1 113 сільськогосподарських товаровиробників, які у березні 2026 року придбали 2 316 одиниць техніки та обладнання. Це найбільша сума компенсації за один місяць із часу відновлення програми у 2024 році.

За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева, у березні аграрії закупили техніку українського виробництва на 1,7 млрд грн — понад 2,3 тисячі одиниць від близько сотні вітчизняних підприємств. Він зазначив, що програма спрямована на те, щоб кошти залишалися в економіці країни, підтримуючи як агросектор, так і виробництво.

У березні агровиробники купували обладнання для тваринництва, польових робіт, обробки ґрунту, захисту рослин, зрошення, транспортування, сушіння, зберігання та переробки продукції.

Найактивніше програмою скористалися аграрії Кіровоградської, Вінницької, Полтавської, Черкаської та Хмельницької областей. За кількістю придбаної техніки та обладнання лідирують Тернопільська, Київська, Чернігівська, Львівська та Полтавська області.

Загалом із квітня 2024 року по березень 2026 року програмою скористалися понад 10 тисяч агровиробників і підприємств агропереробки. Вони придбали майже 17 тисяч одиниць техніки та обладнання на суму 12,2 млрд грн (з ПДВ), з яких 2,6 млрд грн компенсувала держава.

У квітні 2026 року уряд розширив умови програми для фермерів і агропереробників у прифронтових регіонах. Для господарств, у яких 80% і більше земель розташовані на територіях бойових дій, передбачена компенсація 40% вартості техніки та обладнання українського виробництва (без ПДВ).

Компенсація 25% надається на техніку й обладнання, що містять не менше 60% українських матеріалів і комплектуючих. Для окремих категорій, зокрема комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів, діють спеціальні умови.

Щоб отримати компенсацію, агровиробник має обрати техніку з офіційного переліку на сайті міністерства, придбати її та подати заявку через уповноважений банк. Наразі до програми залучені 34 банки.

Станом на зараз перелік містить 13 680 позицій від 147 українських виробників, серед яких — ґрунтообробна та посівна техніка, жниварки, зерноочисне та елеваторне обладнання, зерносушарки, конвеєри, автомобільні ваги та інше.

Відповідність виробників визначається згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 року №130 (зі змінами). Виробники, які хочуть включити свою продукцію до переліку, можуть подати заявку на сайті Мінекономіки.

