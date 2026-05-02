Компенсация 25% стоимости украинской сельхозтехники — Минэкономики утвердило рекордные 353,8 млн грн за март

Выплаты получат более тысячи агропроизводителей за закупки в марте 2026 года — это самый большой месячный объем компенсации с момента возобновления программы.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины утвердило очередную ежемесячную выплату в рамках программы компенсации 25% стоимости отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования. Программа реализуется в рамках политики поддержки производителей «Сделано в Украине». Об этом сообщили в Минэкономики.

Возмещение на общую сумму 353,8 млн грн получат 1 113 сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые в марте 2026 года приобрели 2 316 единиц техники и оборудования. Это самая большая сумма компенсации за один месяц с момента возобновления программы в 2024 году.

По словам министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева, в марте аграрии закупили технику украинского производства на 1,7 млрд грн — более 2,3 тысячи единиц от около сотни отечественных предприятий. Он отметил, что программа направлена на то, чтобы средства оставались в экономике страны, поддерживая как агросектор, так и производство.

В марте агропроизводители покупали оборудование для животноводства, полевых работ, обработки почвы, защиты растений, орошения, транспортировки, сушки, хранения и переработки продукции.

Наиболее активно программой воспользовались аграрии Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Черкасской и Хмельницкой областей. По количеству приобретенной техники и оборудования лидируют Тернопольская, Киевская, Черниговская, Львовская и Полтавская области.

Всего с апреля 2024 года по март 2026 года программой воспользовались более 10 тысяч агропроизводителей и предприятий агропереработки. Они приобрели почти 17 тысяч единиц техники и оборудования на сумму 12,2 млрд грн (с НДС), из которых 2,6 млрд грн компенсировало государство.

В апреле 2026 года правительство расширило условия программы для фермеров и агропереработчиков в прифронтовых регионах. Для хозяйств, у которых 80% и более земель расположены на территориях боевых действий, предусмотрена компенсация 40% стоимости техники и оборудования украинского производства (без НДС).

Компенсация в размере 25% предоставляется на технику и оборудование, содержащие не менее 60% украинских материалов и комплектующих. Для отдельных категорий, в частности комбайнов, тракторов, самоходных опрыскивателей и зерновозов, действуют специальные условия.

Чтобы получить компенсацию, агропроизводитель должен выбрать технику из официального перечня на сайте министерства, приобрести ее и подать заявку через уполномоченный банк. На данный момент в программе участвуют 34 банка.

На данный момент перечень содержит 13 680 позиций от 147 украинских производителей, среди которых — почвообрабатывающая и посевная техника, уборочные машины, зерноочистительное и элеваторное оборудование, зерносушилки, конвейеры, автомобильные весы и прочее.

Соответствие производителей определяется в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 1 марта 2017 года № 130 (с изменениями). Производители, желающие включить свою продукцию в перечень, могут подать заявку на сайте Министерства экономики.

