Податкова онлайн: що можна зробити дистанційно без відвідування ДПС

Електронний кабінет платника податків дає змогу користуватися основними послугами ДПС онлайн — від подання звітності до сплати податків і подання заяв.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Управління податкових сервісів Головного управління ДПС у Львівській області повідомляє, що зараз більшість послуг податкової служби можна отримати дистанційно, тобто онлайн. Це один із головних напрямів розвитку сервісів податкової — зробити їх доступними без необхідності особистого відвідування установ.

Головним інструментом для цього є Електронний кабінет платника податків. Через нього платники можуть виконувати основні дії, які раніше вимагали візиту до податкової, а саме:

подавати звітність;

сплачувати податки та єдиний соціальний внесок;

отримувати різні довідки;

листуватися з податковими органами офіційно.

Фактично це означає, що більшість щоденних питань платника податків (приблизно 90–95%) вже можна вирішити онлайн, не відвідуючи Центри обслуговування платників (ЦОП) при податкових інспекціях.

Водночас є певні процедури, які поки що неможливо повністю перевести в онлайн-формат. Зазвичай це ті випадки, де потрібна особиста присутність — наприклад, для підтвердження особи або оформлення електронного підпису.

Наприклад, фізичні особи (звичайні громадяни, які є платниками податків) можуть подавати заяви за формами №1ДР і №5ДР, а також додавати скановані копії документів через Електронний кабінет платника. Увійти в нього можна за адресою cabinet.tax.gov.ua або через офіційний сайт податкової служби.

Однак важливо: навіть якщо заяву подано онлайн, щоб отримати документ, який підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб (ДРФО), потрібно особисто звернутися до Центру обслуговування платників, який ви заздалегідь вказали у своїй заяві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.