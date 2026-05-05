  1. В Украине

Налоговая онлайн: что можно сделать дистанционно без посещения ГНС

16:35, 5 мая 2026
Электронный кабинет налогоплательщика позволяет пользоваться основными услугами ГНС онлайн — от представления отчетности до уплаты налогов и подачи заявлений.
Управление налоговых сервисов Главного управления ГНС во Львовской области сообщает, что сейчас большинство услуг налоговой службы можно получить дистанционно, то есть онлайн. Это одно из ключевых направлений развития сервисов налоговой — сделать их доступными без необходимости личного посещения учреждений.

Основным инструментом для этого является Электронный кабинет налогоплательщика. Через него плательщики могут выполнять основные действия, которые ранее требовали визита в налоговую, а именно:

  • подавать отчетность;
  • уплачивать налоги и единый социальный взнос;
  • получать различные справки;
  • вести официальную переписку с налоговыми органами.

Фактически это означает, что большинство ежедневных вопросов налогоплательщика (примерно 90–95%) уже можно решить онлайн, не посещая Центры обслуживания налогоплательщиков (ЦОП) при налоговых инспекциях.

В то же время существуют отдельные процедуры, которые пока невозможно полностью перевести в онлайн-формат. Как правило, это случаи, когда требуется личное присутствие — например, для идентификации личности или оформления электронной подписи.

Например, физические лица (обычные граждане, являющиеся налогоплательщиками) могут подавать заявления по формам №1ДР и №5ДР, а также прикладывать сканированные копии документов через Электронный кабинет налогоплательщика. Вход в него осуществляется по адресу: cabinet.tax.gov.ua, а также через официальный веб-портал налоговой службы.

Однако важно: даже если заявление подано онлайн, для получения документа, подтверждающего регистрацию в Государственном реестре физических лиц (ГРФЛ), налогоплательщику необходимо лично обратиться в Центр обслуживания налогоплательщиков, указанный в заявлении.

